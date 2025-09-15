Teljes pályazár jön az M44 miatt, ez sokakat érint

Az M5-ös autópálya kecskeméti térségében szeptember 16. kedd és szeptember 19. péntek között forgalomkorlátozásra, rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Mint arról többször írtunk, ez az a csomópont, ami ahhoz kell, hogy ne csak Békéscsabáról Budapestre, hanem a fővárosból Békéscsabára is közvetlenül egymásba futhasson az M44-es és az M5-ös.

Négy alkalommal lép életbe a teljes pályazár

A megadott időszakban naponta négy alkalommal – 9, 11, 13 és 15 órakor – az érintett forgalmi irányban teljes pályazár lép életbe, amely alkalmanként várhatóan 15 percig tart, addig amíg az M5–M8 és az M44 csomópontjának kiépítéséhez szükséges portálszerkezetek alaptestjeinek beemelése történik.

