Közlekedés

2 órája

Teljes pályazár jön az M44 miatt, ez sokakat érint

Tovább épül az M44-est befogadó autópálya-csomópont Kecskemét térségében. Az M5-ös autópálya érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a következő napokban.

Beol.hu

Az M5-ös autópálya kecskeméti térségében szeptember 16. kedd és  szeptember 19. péntek között forgalomkorlátozásra, rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Mint arról többször írtunk, ez az a csomópont, ami ahhoz kell, hogy ne csak Békéscsabáról Budapestre, hanem a fővárosból Békéscsabára is közvetlenül egymásba futhasson az M44-es és az M5-ös.

teljes pályazárra lehet majd számítani
Az M5-ös autópálya érintett szakaszán rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Négy alkalommal lép életbe a teljes pályazár

A megadott időszakban naponta négy alkalommal – 9, 11, 13 és 15 órakor – az érintett forgalmi irányban teljes pályazár lép életbe, amely alkalmanként várhatóan 15 percig tart, addig amíg az M5–M8 és az M44 csomópontjának kiépítéséhez szükséges portálszerkezetek alaptestjeinek beemelése történik.

Az M5-ös autópálya forgalomkorlátozásának üteme részletes üteméről a baon.hu cikkében olvashatnak. A csomópont építési munkálatairól pedig a nyár közepén hírportálunk is beszámolt.

Újabb hír keletről az M44-es fogadásáról

Fontos információ érkezett a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi megépítéséről. Itt Békés vármegyében azért van különös jelentősége ennek a beruházásnak, mert ebbe a szakaszba csatlakozna a keletre épülő M44-es.

 

 

