33 perce
Nem lesz internet, de tévézni sem tudunk!
Békés vármegye két településén hálózatkorszerűsítési munkálatok következnek. Ennek következtében az otthoni internet, TV- és telefonszolgáltatás szünetelése várható.
Ne lepődj meg, ha sem a tv, sem az internet nem megy
A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint hálózatkorszerűsítési munkálatokra kerül sor október elsején 4:00 és 7:00 között. A munkák következtében az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható. Az érintett települések Békés vármegyében: Békéscsaba és Szabadkígyós.
Ha a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatáskimaradás, az ingyenesen hívható 1414-es számon kérhető segítség – közölte a telekom.hu.