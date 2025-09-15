szeptember 15., hétfő

Telekom

33 perce

Nem lesz internet, de tévézni sem tudunk!

Békés vármegye két településén hálózatkorszerűsítési munkálatok következnek. Ennek következtében az otthoni internet, TV- és telefonszolgáltatás szünetelése várható.

Beol.hu
Ne lepődj meg, ha sem a tv, sem az internet nem megy

Forrás: Shutterstock

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása szerint hálózatkorszerűsítési munkálatokra kerül sor október elsején 4:00 és 7:00 között. A munkák következtében az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható. Az érintett települések Békés vármegyében: Békéscsaba és Szabadkígyós.

Ha a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatáskimaradás, az ingyenesen hívható 1414-es számon kérhető segítség – közölte a telekom.hu

 

 

