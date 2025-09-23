szeptember 23., kedd

Rekordrészvétel

1 órája

Minden idők legjobb fesztiválját tartották a településen – galériával

Címkék#telekgerendási káposzta#mesélő ízek#fesztivál#hagyomány

Ötödik alkalommal rendezték meg a község legnagyobb buliját szombaton. Az idei Telekgerendási Káposzta Fesztivál még a vártnál is nagyobb sikert aratott.

Vincze Attila

A szeptemberi nyári időben már délelőtt 10 órakor elkezdődtek a programok. Fellépett többek között Szmuta Béla, a helyi hip-hop csapat, a Black Diamond Team, Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja, Sztojka Tibi, a Polgi Band, de eljöttek Didi és Gabriella, a Muzsika TV lakodalmas műsorának házigazdái is. Az 5. Telekgerendási Káposzta Fesztivál fénypontja a kora esti Fásy Mulató volt, melyen Fásy Ádám mellett Bódi Csabi, Peter Šrámek, Bebe, Edgár és a Digitál zenekar húzta a talpalávalót. A rendezvényen a gyermekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, a felnőtt korosztályt pedig veterán jármű kiállítás, valamint kézműves és kirakodóvásár várta.

Óriási sikert aratott az 5.Telekgerendási Káposzta Fesztivál
Óriási sikert aratott az idei Telekgerendási Káposzta Fesztivál. Fotó: Lehoczky Péter

Ilyen sokan még sosem voltak, mint az idei Telekgerendási Káposzta Fesztiválon

Érdeklődésünkre Ránkli Ferenc, Telekgerendás polgármestere számolt be arról, miképpen sikerült a szombati fesztivál. Mint mondta, a Templomkertben, ahol már évek óta tartják ezt a rendezvényt, még ilyen nagy tömeget soha nem látott, köszönhető volt ez szerinte többek között Fásy Ádámék produkciójának is. A rekordrészvételt jól szimbolizálta az is, hogy a környező utcákban szinte egyáltalán nem maradt szabad parkolóhely.  

5.Telekgerendási Káposzta Fesztivál

Fotók: Lehoczky Péter

– Először is, nagyon jó barátom Fásy Ádám és mindig meglep egy csomaggal, amikor találkozunk, most is így tett. A fesztivált egyébként ahogy korábban is, pályázati forrásból rendeztük meg. Ezen a szombaton minden összejött, amit szerettünk volna, a legnagyobb rendben, kiváló hangulatban zajlott le az esemény – fogalmazott a polgármester.

A versenyzők is odatették magukat

Ránkli Ferenc emlékeztetett, hogy a főzőversenyre összesen 35 nevezés érkezett. A résztvevők négy kategóriában, 

  • töltött, 
  • székely, 
  • toros káposzta, 
  • illetve furmányos 

mutathatták meg tudásukat. Hozzátette, hogy az elkészült ételek nagyon színvonalasak voltak, a furmányos kategóriában pedig akadt néhány különlegesség is. A polgármester zárásként megjegyezte, hogy az idei évet elnézve úgy néz ki, jövőre még több sörpadra fognak pályázni, mert ezúttal nem volt elég a mintegy száz garnitúrányi ülőalkalmatosság.

