Minden idők legjobb fesztiválját tartották a településen – galériával
Ötödik alkalommal rendezték meg a község legnagyobb buliját szombaton. Az idei Telekgerendási Káposzta Fesztivál még a vártnál is nagyobb sikert aratott.
A szeptemberi nyári időben már délelőtt 10 órakor elkezdődtek a programok. Fellépett többek között Szmuta Béla, a helyi hip-hop csapat, a Black Diamond Team, Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja, Sztojka Tibi, a Polgi Band, de eljöttek Didi és Gabriella, a Muzsika TV lakodalmas műsorának házigazdái is. Az 5. Telekgerendási Káposzta Fesztivál fénypontja a kora esti Fásy Mulató volt, melyen Fásy Ádám mellett Bódi Csabi, Peter Šrámek, Bebe, Edgár és a Digitál zenekar húzta a talpalávalót. A rendezvényen a gyermekeket egész nap ingyenes ugrálóvár, a felnőtt korosztályt pedig veterán jármű kiállítás, valamint kézműves és kirakodóvásár várta.
Ilyen sokan még sosem voltak, mint az idei Telekgerendási Káposzta Fesztiválon
Érdeklődésünkre Ránkli Ferenc, Telekgerendás polgármestere számolt be arról, miképpen sikerült a szombati fesztivál. Mint mondta, a Templomkertben, ahol már évek óta tartják ezt a rendezvényt, még ilyen nagy tömeget soha nem látott, köszönhető volt ez szerinte többek között Fásy Ádámék produkciójának is. A rekordrészvételt jól szimbolizálta az is, hogy a környező utcákban szinte egyáltalán nem maradt szabad parkolóhely.
5.Telekgerendási Káposzta FesztiválFotók: Lehoczky Péter
– Először is, nagyon jó barátom Fásy Ádám és mindig meglep egy csomaggal, amikor találkozunk, most is így tett. A fesztivált egyébként ahogy korábban is, pályázati forrásból rendeztük meg. Ezen a szombaton minden összejött, amit szerettünk volna, a legnagyobb rendben, kiváló hangulatban zajlott le az esemény – fogalmazott a polgármester.
A versenyzők is odatették magukat
Ránkli Ferenc emlékeztetett, hogy a főzőversenyre összesen 35 nevezés érkezett. A résztvevők négy kategóriában,
- töltött,
- székely,
- toros káposzta,
- illetve furmányos
mutathatták meg tudásukat. Hozzátette, hogy az elkészült ételek nagyon színvonalasak voltak, a furmányos kategóriában pedig akadt néhány különlegesség is. A polgármester zárásként megjegyezte, hogy az idei évet elnézve úgy néz ki, jövőre még több sörpadra fognak pályázni, mert ezúttal nem volt elég a mintegy száz garnitúrányi ülőalkalmatosság.
