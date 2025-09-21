5 órája
Meglepő, mit csinálnak a diákok a szünetben, mióta nem nyomkodhatják a telefont
Bár a mobiltelefonokat továbbra is be lehet vinni az intézményekbe, azokat a diákoknak le kell adniuk, el kell zárniuk, és csak oktatási céllal, pedagógus kérésére vehetik elő. Egy éve lépett életbe az a rendelkezés, amely alapján korlátozott a telefonhasználat az iskolában. Több Békés vármegye iskolában osztották meg a tapasztalatokat, és meséltek arról, hogy mit csinálnak a szünetekben a tanulók, ha nem mobiltelefonokat nyomkodnak.
A mobiltelefonok oktatási célra történő használata továbbra is támogatott – jelentette ki korábban dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Hír TV Napi aktuális című műsorában. Az MTI írása szerint elmondta: a szabályok bevezetését – amelyek alapján korlátozott a telefonhasználat az iskolában – felmérések előzték meg, amelyek szerint mind a szülők, mind az oktatók egyetértenek az intézkedésekkel.
Mit csinálnak a diákok, ha nem mobiltelefonokat nyomkodnak?
A Beol.hu kérdésére több Békés vármegyei iskolában nyilatkoztak arról, hogy hova kerülnek a mobiltelefonok, és hogy mivel ütik el a tanulók a szüneteket, ha nem mobiltelefont nyomkodnak.
Eleinte osztályonként dobozokba gyűjtötték a készülékeket
Eleinte osztályonként külön-külön dobozokba kerültek a készülékek – mesélte Bujdosó Éva, a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója. Elmondta: az első óra előtt összeszedték a mobiltelefonokat, az utolsó óra után pedig kiosztották azokat. Ez a rendszer akkor jelentett problémát, ha egy diáknak korábban el kellett mennie valamilyen ok, például foglalkozás miatt.
Bevált a rendszer, hogy zárható szekrényekbe kerülnek a mobiltelefonok
Az alsó tagozatosok körében nem jellemző, hogy visznek magukkal készüléket az iskolába, a felső tagozatosoknál viszont igen. A dobozos megoldás után változtattak, és immár zárható szekrényekbe teszik a diákok a mobiltelefonokat, egy rekesz két tanulóhoz tartozik. A tapasztalata szerint ez a rendszer bevált, kellően rugalmas is.
Elfogadták, hogy korlátozott a telefonhasználat az iskolában
Elfogadták a diákok a szabályt, hogy kizárólag órai munka miatt, a pedagógus kérésére lehet náluk a mobiltelefon az iskolában – folytatta, és kiemelte, hogy a rendelkezést mind a szülők, mind az oktatók üdvözölték. Bármilyen probléma merül fel, a diákok szólnak a pedagógusoknak, ők pedig a szülőknek, és a szülők is tudnak üzenetet küldeni a gyermekeiknek az iskolán keresztül.
Vissza kellett szorítani a gyermekeknél a képernyő előtt töltött időt
Úgy véli, vissza kellett szorítani a gyermekeknél a képernyő előtt töltött időt, ebben a tekintetben a 24. órában voltak. Meg kellett őket tanítani a mobiltelefon normális használatára, meg kellett mutatni nekik, hogy a készülék nem csak a közösségi médiára és videók nézegetésére alkalmas. Hiszen vannak hasznos alkalmazások, amiket tanulási céllal is igénybe vehetnek.
Telefonozás helyett beszélgetnek, közösen játszanak a tanulók
Az igazgató szerint a korlátozott mobiltelefon-használattal kapcsolatos szabály mindenkinek feladatot adott. Meg kellett ugyanis mutatni a gyerekeknek azt is, hogy hogyan tölthetik el hasznosan a szabadidőt, hogy a szünetekben beszélgethetnek, közösen játszhatnak. A tapasztalata szerint volt is fejlődés ebben a tekintetben, ami érződik például az udvaron, az intézmény közösségi tereiben.
A korábbinál kevesebb diák visz magával mobiltelefont az iskolába
Az alsó tagozatosok között kevesen hoznak mobiltelefont az iskolába, jellemzően csak azok, akik esetleg edzésre járnak, busszal közlekednek. A felső tagozatosoknál gyakoribb a mobiltelefon, de a szabályok bevezetése óta kevesebb készülékkel lehet náluk is találkozni – mondta Petri Hajnalka, az Erzsébethelyi Általános Iskola igazgatója.
Oktatási céllal elő lehet venni a készülékeket a zárható szekrényekből
Itt is zárható szekrényeket szereltek fel a mobiltelefonoknak, a kulcs azonban nem marad napközben a gyermekeknél, azt le kell adniuk. Bár oktatási céllal, a pedagógus kérésére elő lehet venni a készülékeket, az intézmény rendelkezik tanulói laptopokkal, így inkább azon kapnak feladatokat a gyermekek, nem mobiltelefonra.
Mobiltelefon nélkül is tudnak üzenetet váltani a gyermekek és a szüleik
Úgy véli, a szabályozás – amely alapján korlátozott a mobiltelefon-használat az iskolában – célba ért, a szünetekben előkerültek a játékok, a kártyák, a labdák, és ami a legfontosabb, hogy beszélgetnek egymással a tanulók. A gyermekek és a szülők közötti üzenetek pedig mobiltelefonok nélkül is eljutnak a másik félhez:
- a diákok tudnak szólni a pedagógusoknak, ők pedig a szülőknek,
- miközben a szülők ugyancsak elérik a gyermekeiket az iskolán keresztül.
Az andrássysok megszokták a rendszert, nem volt probléma
A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban is szabályozott a házirendben foglaltak szerint a mobiltelefon-használat az iskolában. Szabó László főigazgató elmondta, hogy az aulában alakítottak ki olyan helyet, ahol el lehet zárni a készülékeket, de a termekben is van erre lehetőség. Azt tapasztalta, hogy a diákok megszokták a rendszert, és bár olykor feledékenység miatt volt egy-két figyelmeztetés, egyszer sem volt arra szükség, hogy elvegyék a tanulótól a mobiltelefont.
Mire egyik helyről átérnek a másikra, szinte vége is a szünetnek
Hozzátette, hogy a tanulók a szünetekben beszélgetnek. Egyébként sem volt sok idejük a mobiltelefont nyomkodni, mivel eddig is tevékenyeken teltek a pauzák. A gimnazisták az egyes órák között jellemzően vándorolnak egyik teremből a másikba, esetleg elmennek a büfébe, és mire mire végeznek, addigra – az épület nagyságából eredően – nagyjából el is telik a 15 perc, becsengetnek.
Hagyományos, méregerős, vegán – ilyen volt a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál – galériával, videóval
Mintha a föld nyelte volna el őket, kétségbeesetten keresik ezeket az embereket