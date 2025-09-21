Meglepő, mit csinálnak a diákok a szünetben, mióta nem nyomkodhatják a telefont

A mobiltelefonok oktatási célra történő használata továbbra is támogatott – jelentette ki korábban dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Hír TV Napi aktuális című műsorában. Az MTI írása szerint elmondta: a szabályok bevezetését – amelyek alapján korlátozott a telefonhasználat az iskolában – felmérések előzték meg, amelyek szerint mind a szülők, mind az oktatók egyetértenek az intézkedésekkel.

Egy éve vezették be a szabályokat, amelyek alapján korlátozott a telefonhasználat az iskolában. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Mit csinálnak a diákok, ha nem mobiltelefonokat nyomkodnak?

A Beol.hu kérdésére több Békés vármegyei iskolában nyilatkoztak arról, hogy hova kerülnek a mobiltelefonok, és hogy mivel ütik el a tanulók a szüneteket, ha nem mobiltelefont nyomkodnak.

Eleinte osztályonként dobozokba gyűjtötték a készülékeket

Eleinte osztályonként külön-külön dobozokba kerültek a készülékek – mesélte Bujdosó Éva, a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója. Elmondta: az első óra előtt összeszedték a mobiltelefonokat, az utolsó óra után pedig kiosztották azokat. Ez a rendszer akkor jelentett problémát, ha egy diáknak korábban el kellett mennie valamilyen ok, például foglalkozás miatt.

Bevált a rendszer, hogy zárható szekrényekbe kerülnek a mobiltelefonok

Az alsó tagozatosok körében nem jellemző, hogy visznek magukkal készüléket az iskolába, a felső tagozatosoknál viszont igen. A dobozos megoldás után változtattak, és immár zárható szekrényekbe teszik a diákok a mobiltelefonokat, egy rekesz két tanulóhoz tartozik. A tapasztalata szerint ez a rendszer bevált, kellően rugalmas is.

Elfogadták, hogy korlátozott a telefonhasználat az iskolában

Elfogadták a diákok a szabályt, hogy kizárólag órai munka miatt, a pedagógus kérésére lehet náluk a mobiltelefon az iskolában – folytatta, és kiemelte, hogy a rendelkezést mind a szülők, mind az oktatók üdvözölték. Bármilyen probléma merül fel, a diákok szólnak a pedagógusoknak, ők pedig a szülőknek, és a szülők is tudnak üzenetet küldeni a gyermekeiknek az iskolán keresztül.