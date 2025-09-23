szeptember 23., kedd

Harmincöt év után

1 órája

Távozik a közkedvelt gyermekorvos, de megvan az utódja

Címkék#gyermekgyógyász#gyermekorvosi#Dr Valentényi Éva

Dr. Epres József házi gyermekorvos a több mint 35 éven át tartó gyermekorvosi munkáját idén szeptember 30-ával befejezi, nyugállományba vonul. Ugyanakkor megvan az utódja, akit be is mutattak.

Nyemcsok László

Október 1-jétől a házi gyermekorvosi feladatokat dr. Valentényi Éva csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos látja el helyettesként Kondoroson. A hét két napján, hétfőn és csütörtök délután várja a szülőket és a gyermekeket. Az első rendelés időpontja: október 2., 13.30 óra.

Az új gyermekorvos: dr. Valentényi Éva
Ribárszki Péter polgármester mutatta be az új gyermekorvost, dr. Valentényi Évát.Fotó: Ribárszki Péter/Facebook

A kondorosi önkormányzat a szülők és gyermekek nevében is hálás szívvel mondott köszönetet dr. Epres Józsefnek, aki több mint 35 éven át hivatástudattal, türelemmel és emberséggel szolgálta a település családjait, és akinek munkájára hálával emlékeznek. Köszönik, hogy életét a gyógyításnak, a gyermekek és családok szolgálatának szentelte, és boldog nyugdíjas éveket kívántak neki.

 

 

