Nagy durranással készül a város: Curtis, Charlie és a Tankcsapda is felrobbantja a színpadot

Idén ősszel különösen színes programmal várja a látogatókat a XXV. Dévaványai Városnapok 2025. szeptember 19–21. között Dévaványán, a Hősök terén. A három nap során nemcsak koncertek, hanem vidámpark, kirakodóvásár és gasztronómiai kínálat is szórakoztatja a közönséget és olyan nagy nevek is fellépnek, mint a Tankcsapda.

A Tankcsapda is ott lesz a Dévaványai Városnapokon Forrás: Orlai ház

Tankcsapda, Charlie és más ismert előadók a Városnapok színpadán

Pénteken 18:30-kor Big Heartman és Bex koncertje nyitja a programsorozatot, majd 20 órától a fiatalok közt népszerű Bagossy Brothers Company lép színpadra. Az estét Music Box Party zárja Szecsei és D Session közreműködésével.

Szombaton már reggeltől pezseg a város: 7 órától “Füst és Tűz” örömfőzés várja a látogatókat, a nap folyamán pedig DJ Hlasznyik és Lugosi Kati gondoskodnak a jó hangulatról. Este a Hatoslottó bemutatja a Szerencsekoncertek sorozatot, amely országjáró turnéja keretében Dévaványára is ellátogat. 18 órakor Curtis, 20 órakor pedig a legendás Charlie lép színpadra. Az este később a SuperStereo és barátai Karneváljával folytatódik, majd hajnalig tartó DJ-program zárja a napot.

Vasárnap délelőtt 11:30-kor Fekete Zoltán és barátai nótaműsorát élvezheti a közönség. Délután 15:30-tól a Far From Bliss, 17:30-tól a Mudfield lép fel, majd a fesztivál méltó zárásaként 20 órakor a magyar rockzene ikonikus együttese, a Tankcsapda ad nagyszabású koncertet. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ingyenes rendezvényre, amely három napon át kínál élményt a család minden tagjának.