Méhkerék

1 órája

Új korszak kezdődött, bejelentést tettek a rendhagyó tanévnyitón – galériával, videóval

Címkék#Méhkeréken#tanév#ünnepség#tanévkezdés#beszéd

Új korszak kezdődött a méhkeréki általános iskola és az egész település életében. A hétfői tanévnyitó ünnepségen bejelentették, hogy a szeptember 1-jével, a 2026/2026-os tanévvel átvette a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola fenntartását a helyi román nemzetiségi önkormányzat. Ez újabb lehetőségeket is teremt Méhkeréken.

Licska Balázs

Hazatért az intézmény – fogalmazott a hétfői tanévnyitó ünnepségen Tát Margit, Méhkerék polgármestere, a helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke azzal kapcsolatban, hogy szeptember 1-jével átvette a helyi román nemzetiségi önkormányzat a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola fenntartását. Kiemelte: Méhkerék nemcsak értékként tekint nemzetiségi hovatartozására, hanem felelősen gondozza, illetve a mindennapokban meg is éli, ezt bizonyították helyi és országos szinten egyaránt.

Új korszak kezdődött a rendhagyó tanévnyitóval Méhkeréken
A tanévnyitó ünnepségen bejelentették, hogy a helyi román nemzetiségi önkormányzat átvette a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola fenntartását. Fotó: Licska Balázs

Tíz év alatt Méhkerék felnőtt a feladathoz

Jelezte: tíz év telt el, mire a szándék megfogalmazása után megszületett a szükséges döntés. Az eltelt évtized alatt Méhherék felnőtt a feladathoz, megerősítették elköteleződésüket a nemzetiségi mivoltunk megélésére, büszke képviseletére, az értékeik bemutatására és elismertetésére. A méhkeréki román néptánchagyományok felkerültek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, valamint a település Tiszta forrás címet érdemelt ki. Úgy fogalmazott, hogy végigjárták a kellő lépcsőfokokat. 

Új lehetőségek nyílnak a nemzetiségi nevelés-oktatás területén

Új lehetőségek nyílnak a nemzetiségi nevelés és oktatási területén, az óvoda után immár az általános iskolában is – hangsúlyozta Tát Margit. A gyermekek jelentik a jövőt, hiszen ők azok, akik továbbviszik az értékeket, a hagyományokat, az anyanyelvet. Kiemelte, hogy pontosan ezért a pedagógusokra is meghatározó szerep hárul.

Új korszak kezdődött Méhkeréken, hangsúlyozta Tát Margit polgármester, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke. Fotó: Licska Balázs

Más intézményekkel is együttműködnek a siker érdekében

Köszönetet mondott az eddigi fenntartónak, a Gyulai Tankerületi Központnak azért, hogy vigyázott a méhkeréki gyermekekre, és aláhúzta, hogy továbbra is egymás partnerei lesznek. Emellett együttműködésre számítanak nemcsak a helyi nemzetiségi óvodával, hanem a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata által fenntartott intézményekkel is.

A püspök vezetésével imádkoztak is az eredményes tanévért 

A tanévnyitó ünnepségen beszédet mondott

  • Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke,
  • Daniel Banu gyulai román főkonzul;

illetve egy mise keretében a sikeres tanévért imádkozott

  • Siluan Mănuilă, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke.

Tizenegy elsős kezdte meg tanulmányait a méhkeréki általános iskolában

Benye Györgyné, a méhkeréki általános iskola igazgatóhelyettese beszédében külön szólt a 11 első osztályoshoz, akiknek azt kívánta, hogy legyen tele mosollyal, bátorsággal számukra az első tanév. A többi diáknak pedig azt kívánta, hogy legyen kellő erejük és kitartásuk ehhez a tanévhez, és hogy közben azért jusson idejük a nevetésre, a barátokra is. Összességében úgy fogalmazott: legyen igazi csapatjáték a 2025/2026-os tanév.

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola tanévnyitó ünnepség

Fotók: Licska Balázs

A diákok színvonalas műsorral készültek a tanévnyitó ünnepségre

A tanévnyitó ünnepségen külön ajándékcsomaggal várták az első osztályos diákokat. A tanulók színvonalas műsora keretében versek hangzottak el magyar és román nyelven egyaránt, de szerepelt a palettán modern tánc és néptánc is.

A tanévnyitó ünnepségen színvonalas műsort adtak a diákok. Fotó: Licska Balázs

 

 

 

 

