1 órája
Új korszak kezdődött, bejelentést tettek a rendhagyó tanévnyitón – galériával, videóval
Új korszak kezdődött a méhkeréki általános iskola és az egész település életében. A hétfői tanévnyitó ünnepségen bejelentették, hogy a szeptember 1-jével, a 2026/2026-os tanévvel átvette a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola fenntartását a helyi román nemzetiségi önkormányzat. Ez újabb lehetőségeket is teremt Méhkeréken.
Hazatért az intézmény – fogalmazott a hétfői tanévnyitó ünnepségen Tát Margit, Méhkerék polgármestere, a helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke azzal kapcsolatban, hogy szeptember 1-jével átvette a helyi román nemzetiségi önkormányzat a Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola fenntartását. Kiemelte: Méhkerék nemcsak értékként tekint nemzetiségi hovatartozására, hanem felelősen gondozza, illetve a mindennapokban meg is éli, ezt bizonyították helyi és országos szinten egyaránt.
Tíz év alatt Méhkerék felnőtt a feladathoz
Jelezte: tíz év telt el, mire a szándék megfogalmazása után megszületett a szükséges döntés. Az eltelt évtized alatt Méhherék felnőtt a feladathoz, megerősítették elköteleződésüket a nemzetiségi mivoltunk megélésére, büszke képviseletére, az értékeik bemutatására és elismertetésére. A méhkeréki román néptánchagyományok felkerültek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, valamint a település Tiszta forrás címet érdemelt ki. Úgy fogalmazott, hogy végigjárták a kellő lépcsőfokokat.
Új lehetőségek nyílnak a nemzetiségi nevelés-oktatás területén
Új lehetőségek nyílnak a nemzetiségi nevelés és oktatási területén, az óvoda után immár az általános iskolában is – hangsúlyozta Tát Margit. A gyermekek jelentik a jövőt, hiszen ők azok, akik továbbviszik az értékeket, a hagyományokat, az anyanyelvet. Kiemelte, hogy pontosan ezért a pedagógusokra is meghatározó szerep hárul.
Más intézményekkel is együttműködnek a siker érdekében
Köszönetet mondott az eddigi fenntartónak, a Gyulai Tankerületi Központnak azért, hogy vigyázott a méhkeréki gyermekekre, és aláhúzta, hogy továbbra is egymás partnerei lesznek. Emellett együttműködésre számítanak nemcsak a helyi nemzetiségi óvodával, hanem a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata által fenntartott intézményekkel is.
A püspök vezetésével imádkoztak is az eredményes tanévért
A tanévnyitó ünnepségen beszédet mondott
- Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke,
- Daniel Banu gyulai román főkonzul;
illetve egy mise keretében a sikeres tanévért imádkozott
- Siluan Mănuilă, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye püspöke.
Tizenegy elsős kezdte meg tanulmányait a méhkeréki általános iskolában
Benye Györgyné, a méhkeréki általános iskola igazgatóhelyettese beszédében külön szólt a 11 első osztályoshoz, akiknek azt kívánta, hogy legyen tele mosollyal, bátorsággal számukra az első tanév. A többi diáknak pedig azt kívánta, hogy legyen kellő erejük és kitartásuk ehhez a tanévhez, és hogy közben azért jusson idejük a nevetésre, a barátokra is. Összességében úgy fogalmazott: legyen igazi csapatjáték a 2025/2026-os tanév.
Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola tanévnyitó ünnepségFotók: Licska Balázs
A diákok színvonalas műsorral készültek a tanévnyitó ünnepségre
A tanévnyitó ünnepségen külön ajándékcsomaggal várták az első osztályos diákokat. A tanulók színvonalas műsora keretében versek hangzottak el magyar és román nyelven egyaránt, de szerepelt a palettán modern tánc és néptánc is.
