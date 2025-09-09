szeptember 9., kedd

Ádám névnap

23°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanévkezdés

1 órája

Túlélőkalauz szeptemberre: összeszedtük, mit javasol a szakember

Címkék#Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány#Dr Abdulrahman Abdulrab Mohamed#alapítvány elnök#gyerek#Egészséges Városért Közalapítvány#tünetek

Szeptember első napjai mindig az év egyik legizgalmasabb és legfeszültebb részének számítanak mind a diákok, mind a szülők számára. Arról, hogy miként figyeljünk a gyerekek egészségére tanévkezdés után dr. Abdulrahman Abdulrab Mohameddel, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnökével beszélgettünk.

Papp Gábor

– A tanévkezdés kapcsán a testi és lelki egészségről egyaránt fontos beszélni. Különösen igaz ez az első osztályosok kapcsán, akik most kezdték az iskolát. Őket nem szabad megijeszteni, meg kell nyugtatni őket. Nekik 9-11 órás alvásra van szükségük. Mindez egyébként minden kisdiákra igaz, de az elsősökre fokozottan – fogalmazott dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. 

Tanévkezdés: itt az egészséget biztosító túlélőkalauz
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed sok hasznos tanácsot adott a tanévkezdés kapcsán. Fotó: Bencsik Ádám

– Ugyancsak nagyon fontos az egészséges reggeli, hogy a gyerekek ne menjenek éhgyomorra iskolába. Ha lehet, a reggeli álljon teljes kiőrlésű gabonából készült kenyérből, kifliből vagy zsemléből készült szendvicsből, zöldségből és gyümölcsből, s ugyanez igaz a tízóraira is. 

A folyadékpótlás ugyancsak lényeges. A szakember javasolta, hogy kerüljék a cukros üdítőitalokat, és inkább a vizet, esetleg a mézzel édesített teát részesítsék előnyben. Ugyanígy javasolta a gyors ételek és a csipszek mellőzését. A minimum egy órás aktív mozgás a friss levegőn ugyancsak jótékony hatással bír. 

A tanévkezdéskor se uralkodjon el a stressz, legyen idő beszélgetni

Az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke külön szólt a stresszkezelés fontosságáról is.

– Mindig kell, hogy legyen idő beszélgetni a gyerekekkel az iskolai élményekről, az iskolában történtekről, ilyenkor tegyük félre a mobiltelefont, figyeljünk rájuk. A gyerekeknek is lényeges, hogy beszéljenek a jó és rossz élményekről, és ezt ki is kell beszélniük magukból, hogy ne legyenek később pszichés problémáik. Hallgassuk meg őket, koncentráljuk arra, amit elmondanak – fogalmazott, majd kitért arra, hogy a napirend kialakítása is megkerülhetetlen.

Ne terheljük túl, ne versenyeztessük a gyerekeket!

Mint megfogalmazta, ne terheljük túl, ne versenyeztessük a gyerekeket, amire igényük van, abban támogassuk, bátorítsuk őket, de biztosítsuk, hogy legyen elég idejük pihenni és gyerekként játszani.

Így erősítsük az immunrendszert

Arra a kérdésünkre, hogy különböző betegségek előjöhetnek-e már szeptemberben, tanévkezdés után, elmondta, a vírusos megbetegedések fő időszaka az ősztől tavaszig terjedő időszak. 

– Szeptemberben is előfordulhat ilyesmi, bár nem elsősorban erre az időszakra jellemző, de a nyár után ilyenkor újra egymás mellett ülnek, időnként hányást, hasmenést, orrfolyást tapasztalhatunk. Októbertől, illetve az azt követő hónapokban pedig a vírusos megbetegedések, a nátha, a krupp, majd később az influenza is újra előkerülhet a már említettek mellett.

Az immunrendszernek kielégítő, legalább 9-10-11 órányi alvásra van szüksége. Ha egy gyermek megbetegszik, bátorításra, ölelésre van szüksége, arra, hogy tudja mellett állnak. A korábban említett 

  • egészséges étrend, 
  • a zöldségek, gyümölcsök, 
  • vitamindús ételek, 
  • ősztől tavaszig a D-vitamin, illetve a C-vitamin sokat segíthet a betegségek megelőzésében, leküzdésében, 
  • ahogy a bő folyadékbevitelről sem szabad megfeledkezni.

Néhány híradásban olvashattunk arról, hogy az iskola felgyorsíthatja a koronavírus terjedését.

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke ezzel kapcsolatos kérdésünkre elmondta, tavaly is voltak covidos gyerekek és felnőttek, általában enyhébb, influenzaszerű tünetekkel. 

– Biztosan lesznek ilyen jellegű megbetegedések idén is – tette hozzá dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. – Fontos a kézmosás, a pihentető alvás, a rendszeres testmozgás, az iskolában a saját eszközök használata, gondolok itt például a kulacsra.

Megerősítette, általában enyhébb tünetekkel jelentkeztek a betegek a járóbeteg-ellátáson vagy a háziorvosoknál, kivételes esetekben alakult ki komolyabb szövődmény néhány betegnél, akiknek be kellett feküdniük a kórházba.

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu