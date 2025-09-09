5 órája
Túlélőkalauz szeptemberre: összeszedtük, mit javasol a szakember
Szeptember első napjai mindig az év egyik legizgalmasabb és legfeszültebb részének számítanak mind a diákok, mind a szülők számára. Arról, hogy miként figyeljünk a gyerekek egészségére tanévkezdés után dr. Abdulrahman Abdulrab Mohameddel, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány, egy személyben a gyulai Egészséges Városért Közalapítvány elnökével beszélgettünk.
– A tanévkezdés kapcsán a testi és lelki egészségről egyaránt fontos beszélni. Különösen igaz ez az első osztályosok kapcsán, akik most kezdték az iskolát. Őket nem szabad megijeszteni, meg kell nyugtatni őket. Nekik 9-11 órás alvásra van szükségük. Mindez egyébként minden kisdiákra igaz, de az elsősökre fokozottan – fogalmazott dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed.
– Ugyancsak nagyon fontos az egészséges reggeli, hogy a gyerekek ne menjenek éhgyomorra iskolába. Ha lehet, a reggeli álljon teljes kiőrlésű gabonából készült kenyérből, kifliből vagy zsemléből készült szendvicsből, zöldségből és gyümölcsből, s ugyanez igaz a tízóraira is.
A folyadékpótlás ugyancsak lényeges. A szakember javasolta, hogy kerüljék a cukros üdítőitalokat, és inkább a vizet, esetleg a mézzel édesített teát részesítsék előnyben. Ugyanígy javasolta a gyors ételek és a csipszek mellőzését. A minimum egy órás aktív mozgás a friss levegőn ugyancsak jótékony hatással bír.
A tanévkezdéskor se uralkodjon el a stressz, legyen idő beszélgetni
Az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke külön szólt a stresszkezelés fontosságáról is.
– Mindig kell, hogy legyen idő beszélgetni a gyerekekkel az iskolai élményekről, az iskolában történtekről, ilyenkor tegyük félre a mobiltelefont, figyeljünk rájuk. A gyerekeknek is lényeges, hogy beszéljenek a jó és rossz élményekről, és ezt ki is kell beszélniük magukból, hogy ne legyenek később pszichés problémáik. Hallgassuk meg őket, koncentráljuk arra, amit elmondanak – fogalmazott, majd kitért arra, hogy a napirend kialakítása is megkerülhetetlen.
Ne terheljük túl, ne versenyeztessük a gyerekeket!
Mint megfogalmazta, ne terheljük túl, ne versenyeztessük a gyerekeket, amire igényük van, abban támogassuk, bátorítsuk őket, de biztosítsuk, hogy legyen elég idejük pihenni és gyerekként játszani.
Így erősítsük az immunrendszert
Arra a kérdésünkre, hogy különböző betegségek előjöhetnek-e már szeptemberben, tanévkezdés után, elmondta, a vírusos megbetegedések fő időszaka az ősztől tavaszig terjedő időszak.
– Szeptemberben is előfordulhat ilyesmi, bár nem elsősorban erre az időszakra jellemző, de a nyár után ilyenkor újra egymás mellett ülnek, időnként hányást, hasmenést, orrfolyást tapasztalhatunk. Októbertől, illetve az azt követő hónapokban pedig a vírusos megbetegedések, a nátha, a krupp, majd később az influenza is újra előkerülhet a már említettek mellett.
Az immunrendszernek kielégítő, legalább 9-10-11 órányi alvásra van szüksége. Ha egy gyermek megbetegszik, bátorításra, ölelésre van szüksége, arra, hogy tudja mellett állnak. A korábban említett
- egészséges étrend,
- a zöldségek, gyümölcsök,
- vitamindús ételek,
- ősztől tavaszig a D-vitamin, illetve a C-vitamin sokat segíthet a betegségek megelőzésében, leküzdésében,
- ahogy a bő folyadékbevitelről sem szabad megfeledkezni.
Néhány híradásban olvashattunk arról, hogy az iskola felgyorsíthatja a koronavírus terjedését.
A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke ezzel kapcsolatos kérdésünkre elmondta, tavaly is voltak covidos gyerekek és felnőttek, általában enyhébb, influenzaszerű tünetekkel.
– Biztosan lesznek ilyen jellegű megbetegedések idén is – tette hozzá dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. – Fontos a kézmosás, a pihentető alvás, a rendszeres testmozgás, az iskolában a saját eszközök használata, gondolok itt például a kulacsra.
Megerősítette, általában enyhébb tünetekkel jelentkeztek a betegek a járóbeteg-ellátáson vagy a háziorvosoknál, kivételes esetekben alakult ki komolyabb szövődmény néhány betegnél, akiknek be kellett feküdniük a kórházba.
