Túlélőkalauz szeptemberre: összeszedtük, mit javasol a szakember

– A tanévkezdés kapcsán a testi és lelki egészségről egyaránt fontos beszélni. Különösen igaz ez az első osztályosok kapcsán, akik most kezdték az iskolát. Őket nem szabad megijeszteni, meg kell nyugtatni őket. Nekik 9-11 órás alvásra van szükségük. Mindez egyébként minden kisdiákra igaz, de az elsősökre fokozottan – fogalmazott dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed sok hasznos tanácsot adott a tanévkezdés kapcsán. Fotó: Bencsik Ádám

– Ugyancsak nagyon fontos az egészséges reggeli, hogy a gyerekek ne menjenek éhgyomorra iskolába. Ha lehet, a reggeli álljon teljes kiőrlésű gabonából készült kenyérből, kifliből vagy zsemléből készült szendvicsből, zöldségből és gyümölcsből, s ugyanez igaz a tízóraira is.

A folyadékpótlás ugyancsak lényeges. A szakember javasolta, hogy kerüljék a cukros üdítőitalokat, és inkább a vizet, esetleg a mézzel édesített teát részesítsék előnyben. Ugyanígy javasolta a gyors ételek és a csipszek mellőzését. A minimum egy órás aktív mozgás a friss levegőn ugyancsak jótékony hatással bír.

A tanévkezdéskor se uralkodjon el a stressz, legyen idő beszélgetni

Az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke külön szólt a stresszkezelés fontosságáról is.

– Mindig kell, hogy legyen idő beszélgetni a gyerekekkel az iskolai élményekről, az iskolában történtekről, ilyenkor tegyük félre a mobiltelefont, figyeljünk rájuk. A gyerekeknek is lényeges, hogy beszéljenek a jó és rossz élményekről, és ezt ki is kell beszélniük magukból, hogy ne legyenek később pszichés problémáik. Hallgassuk meg őket, koncentráljuk arra, amit elmondanak – fogalmazott, majd kitért arra, hogy a napirend kialakítása is megkerülhetetlen.

Ne terheljük túl, ne versenyeztessük a gyerekeket!

Mint megfogalmazta, ne terheljük túl, ne versenyeztessük a gyerekeket, amire igényük van, abban támogassuk, bátorítsuk őket, de biztosítsuk, hogy legyen elég idejük pihenni és gyerekként játszani.

Így erősítsük az immunrendszert

Arra a kérdésünkre, hogy különböző betegségek előjöhetnek-e már szeptemberben, tanévkezdés után, elmondta, a vírusos megbetegedések fő időszaka az ősztől tavaszig terjedő időszak.