Mosolygós és álmos, ijedt arcok: képeken az idei tanévkezdés

A tanévkezdés napja idén szeptember elsejére, hétfőre esett. A tanítási év első féléve 2026. január 23-ig, péntekig tart; az utolsó tanítási nap, azaz a tanév vége 2026. június 19-én, pénteken lesz – eddig kell iskolapadba ülniük a diákoknak. Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük az idei tanév legfontosabb dátumait, beleértve azt is, hogy mikor lesz szünet.

Azt is megírtuk, hogy Békés vármegyében 68 intézménynél lehet számítani arra, hogy rendőrök vagy polgárőrök ügyelnek az iskolába érkező gyermekek biztonságára. A rendőrökkel 9 helyszínen Zebra Zsaruk, közlekedési ismereteket tanult diákok is teljesítenek szolgálatot.

Képgalériánkban pedig számos Békés vármegyei iskola friss fotóiból hoztunk válogatást