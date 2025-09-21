3 órája
Tandembicikli-túrán tekertek az esélyegyenlőségért - galériával, videóval
Nem akármilyen program indult szombaton délelőtt Békéscsaba belvárosából. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete tandembicikli-túrát szervezett a Korzó térről a Veszely csárdáig.
Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete elnöke és Szabó Alexandra, a rendezvény szervezője elmondták, az egyesület a közelmúltban négy tandembicikli beszerzéséhez és egy kapcsolódó sportesemény, a szombati túra megrendezéséhez nyert el támogatást a Magyar Paralimpiai Bizottságtól, amelyen hatvanan vettek részt. A csapat a Veszely csárdáig tekert.
A tandembicikli-túrának több célja is volt
A program célja az volt, hogy a látók és látássérültek közösen, összehangoltan tekerjenek, élvezzék a kerékpározást, a sport örömét.
– Az egyesület az esélyegyenlőség jegyében hívta fel a figyelmet arra, hogy minden ember számára biztosítani kell a lehetőséget a sportolásra és a kikapcsolódósára, és minden egyes lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy az elfogadóbb és befogadóbb világban élhessünk – fogalmazott Szabó Alexandra.
Nem csak a kerékpározásról szólt a túra
A túra nem csak a kerékpározásról szólt, két előadót is meghívtak. Kocziha Attila a Bihari Túrák Egyesület elnöke a turizmusról, a tandemkerékpározásról, a fogyatékkal élők tapasztalatairól és az akadálymenetes közlekedésről tartott előadás.
Nagyszerű sportemberek tartottak előadást
Ocelka Róbert parakerékpározó, országúti Európa-bajnok, többszörös ironman triatlonista a sportban rejlő lehetőségekről, a kitartásról, a motiváció szerepéről és személyes élményeiről beszélt. Veszelytől a túrázók az egyesület székházához tekertek, ahol még lehetőség nyílt a tapasztalatcserére és egy diskurzusra. A program a közösségépítéshez és a szemléletformáláshoz is hozzájárult. Az egyesületnek korábban két tandemkerékpárja volt, amihez, ahogy említettük, beszereztek további négy biciklit, kettőt pedig béreltek. Így a résztvevők nyolc tandembiciklivel, illetve szólókerékpárokkal vágtak neki az útnak.
Ocelka Róbert megtiszteltetésnek nevezte, hogy elhívják rendezvényekre, és az külön öröm volt számára, hogy egy sporttal kapcsolatos programra invitálták meg.
– Mindez azért is lényeges, mert nagyon kevés a látássérült sportoló, olyanok vagyunk, mint a fehér holló – tette hozzá.
A képviselő is tandembiciklin tekert
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is bekapcsolódott a programba, tandembiciklin tekert Ádász Istvánnal közösen. Természetesen a képviselő ült elöl, és irányította a kerékpárt.
– Ha egy látó, egy ép látással rendelkező ember olyanok között van, akik gyengén látnak, vagy egyáltalán nem látnak, egészen másként tud viszonyulni azokhoz az akadályokhoz, amivel nekik kell meg küzdeniük – emelte ki Herczeg Tamás, aki korábban már hajtott tandemkerékpárt, így nem volt új számára a kihívás. Az országgyűlési képviselő nagyon fontosnak nevezte, hogy ilyen jellegű tapasztalatok szerezzenek.
Tandembicikli-túra BékéscsabaFotók: Beol.hu
Az alpolgármester fontosnak nevezete az egyesület elismerését
Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere ugyancsak együtt tekert a résztvevőkkel.
– A városnak, a városvezetésnek, a közgyűlésnek egyaránt fontos, hogy a közösségek megkapják azt a támogatást, amelyet tiszteletreméltó, becsülendő tevékenységük miatt megérdemelnek. A szombati esemény egy képességet próbára tevő program volt az egyesület tagjai számára. A résztvevők minden elismerést megérdemelnek akaraterejükért. Azért is voltam ott a szombati eseményen, hogy ezt, ha egy picivel is, de kifejezzem – fogalmazott.
