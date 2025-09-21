Tandembicikli-túrán tekertek az esélyegyenlőségért - galériával, videóval

Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete elnöke és Szabó Alexandra, a rendezvény szervezője elmondták, az egyesület a közelmúltban négy tandembicikli beszerzéséhez és egy kapcsolódó sportesemény, a szombati túra megrendezéséhez nyert el támogatást a Magyar Paralimpiai Bizottságtól, amelyen hatvanan vettek részt. A csapat a Veszely csárdáig tekert.

A tandembicikli túra a Korzó térről indult szombaton délelőtt. Fotó: Beol.hu

A tandembicikli-túrának több célja is volt

A program célja az volt, hogy a látók és látássérültek közösen, összehangoltan tekerjenek, élvezzék a kerékpározást, a sport örömét.

– Az egyesület az esélyegyenlőség jegyében hívta fel a figyelmet arra, hogy minden ember számára biztosítani kell a lehetőséget a sportolásra és a kikapcsolódósára, és minden egyes lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy az elfogadóbb és befogadóbb világban élhessünk – fogalmazott Szabó Alexandra.

Nem csak a kerékpározásról szólt a túra

A túra nem csak a kerékpározásról szólt, két előadót is meghívtak. Kocziha Attila a Bihari Túrák Egyesület elnöke a turizmusról, a tandemkerékpározásról, a fogyatékkal élők tapasztalatairól és az akadálymenetes közlekedésről tartott előadás.

Nagyszerű sportemberek tartottak előadást

Ocelka Róbert parakerékpározó, országúti Európa-bajnok, többszörös ironman triatlonista a sportban rejlő lehetőségekről, a kitartásról, a motiváció szerepéről és személyes élményeiről beszélt. Veszelytől a túrázók az egyesület székházához tekertek, ahol még lehetőség nyílt a tapasztalatcserére és egy diskurzusra. A program a közösségépítéshez és a szemléletformáláshoz is hozzájárult. Az egyesületnek korábban két tandemkerékpárja volt, amihez, ahogy említettük, beszereztek további négy biciklit, kettőt pedig béreltek. Így a résztvevők nyolc tandembiciklivel, illetve szólókerékpárokkal vágtak neki az útnak.

Ocelka Róbert megtiszteltetésnek nevezte, hogy elhívják rendezvényekre, és az külön öröm volt számára, hogy egy sporttal kapcsolatos programra invitálták meg.

– Mindez azért is lényeges, mert nagyon kevés a látássérült sportoló, olyanok vagyunk, mint a fehér holló – tette hozzá.