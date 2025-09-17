szeptember 17., szerda

Talált tárgyak

39 perce

Halomban állnak a talált tárgyak, sötét sors vár rájuk, ha senki sem jön értük

Címkék#tárgy#mobiltelefon pénztárca#polgármesteri hivatal#Békéscsaba

El sem hinné, mi mindent tudnak elhagyni az emberek: a mobiltelefontól a pénztárcán át a kerékpárig rendkívül bő a a paletta. Több talált tárgyat vehetnek át a tulajdonosaik a polgármesteri hivatalban ezekben a napokban. Kiderült az is, mi lesz ezek sorsa, ha nem jelentkezik értük a tulajdonos.

Licska Balázs

Ha valamit elhagynak az emberek, akkor az általában a helyi községházán, városházán ki köt ki. Több talált tárgyat vehet át az igazolt, jogos tulajdonosa szeptember 30-ig a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályán, ügyfélfogadási időszakban – ismertették Békéscsaba honlapján. 

Mobiltelefon is van a talált tárgyak között
Mobiltelefon és pénztárca is szerepel a talált tárgyak között, amelyek átvehetők a polgármesteri hivatalban. Illusztráció: Shutterstock

Mobiltelefon és pénztárca is van a talált tárgyak között

A most átvehető talált tárgyak közé tartozik

  • két mobiltelefon,
  • két pénztárca,
  • két kulcs egy nyakpánton,
  • egy fekete szatyor, tornazsákkal,
  • egy táska és annak tartalma.

Ha a talált tárgy tulajdonosa nem jelentkezik, akkor a tárgyat értékesítik vagy megsemmisítik.

Ekkor mehet be a polgármesteri hivatalba a pénztárca és a mobiltelefon miatt

Aki úgy érzi, hogy elhagyta ezeket az azóta megtalált tárgyakat, jelentkezhet a közigazgatási osztályon,

  • hétfőn 9 és 11 óra,
  • szerdán 13 és 15 óra,
  • csütörtökön 9 és 11 óra

között, esetleg telefonon a 66/886-607-es telefonszámon.

Májusban rengeteg kerékpárt árvereztek el

Májusban mintegy 60 kerékpárt árvereztek el Békéscsabán. A kerékpárok között voltak jobb és rosszabb állapotúak, a kikiáltási áruk is ennek megfelelően változott. 

 

 

