Halomban állnak a talált tárgyak, sötét sors vár rájuk, ha senki sem jön értük
El sem hinné, mi mindent tudnak elhagyni az emberek: a mobiltelefontól a pénztárcán át a kerékpárig rendkívül bő a a paletta. Több talált tárgyat vehetnek át a tulajdonosaik a polgármesteri hivatalban ezekben a napokban. Kiderült az is, mi lesz ezek sorsa, ha nem jelentkezik értük a tulajdonos.
Ha valamit elhagynak az emberek, akkor az általában a helyi községházán, városházán ki köt ki. Több talált tárgyat vehet át az igazolt, jogos tulajdonosa szeptember 30-ig a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályán, ügyfélfogadási időszakban – ismertették Békéscsaba honlapján.
Mobiltelefon és pénztárca is van a talált tárgyak között
A most átvehető talált tárgyak közé tartozik
- két mobiltelefon,
- két pénztárca,
- két kulcs egy nyakpánton,
- egy fekete szatyor, tornazsákkal,
- egy táska és annak tartalma.
Ha a talált tárgy tulajdonosa nem jelentkezik, akkor a tárgyat értékesítik vagy megsemmisítik.
Ekkor mehet be a polgármesteri hivatalba a pénztárca és a mobiltelefon miatt
Aki úgy érzi, hogy elhagyta ezeket az azóta megtalált tárgyakat, jelentkezhet a közigazgatási osztályon,
- hétfőn 9 és 11 óra,
- szerdán 13 és 15 óra,
- csütörtökön 9 és 11 óra
között, esetleg telefonon a 66/886-607-es telefonszámon.
Májusban rengeteg kerékpárt árvereztek el
Májusban mintegy 60 kerékpárt árvereztek el Békéscsabán. A kerékpárok között voltak jobb és rosszabb állapotúak, a kikiáltási áruk is ennek megfelelően változott.
