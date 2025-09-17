Halomban állnak a talált tárgyak, sötét sors vár rájuk, ha senki sem jön értük

Ha valamit elhagynak az emberek, akkor az általában a helyi községházán, városházán ki köt ki. Több talált tárgyat vehet át az igazolt, jogos tulajdonosa szeptember 30-ig a polgármesteri hivatal közigazgatási osztályán, ügyfélfogadási időszakban – ismertették Békéscsaba honlapján.

Mobiltelefon és pénztárca is szerepel a talált tárgyak között, amelyek átvehetők a polgármesteri hivatalban. Illusztráció: Shutterstock

Mobiltelefon és pénztárca is van a talált tárgyak között

A most átvehető talált tárgyak közé tartozik

két mobiltelefon,

két pénztárca,

két kulcs egy nyakpánton,

egy fekete szatyor, tornazsákkal,

egy táska és annak tartalma.

Ha a talált tárgy tulajdonosa nem jelentkezik, akkor a tárgyat értékesítik vagy megsemmisítik.

Ekkor mehet be a polgármesteri hivatalba a pénztárca és a mobiltelefon miatt

Aki úgy érzi, hogy elhagyta ezeket az azóta megtalált tárgyakat, jelentkezhet a közigazgatási osztályon,

hétfőn 9 és 11 óra,

szerdán 13 és 15 óra,

csütörtökön 9 és 11 óra

között, esetleg telefonon a 66/886-607-es telefonszámon.

Májusban rengeteg kerékpárt árvereztek el

Májusban mintegy 60 kerékpárt árvereztek el Békéscsabán. A kerékpárok között voltak jobb és rosszabb állapotúak, a kikiáltási áruk is ennek megfelelően változott.