Erre a buszra jegy helyett TAJ-kártya kell, érdemes felszállni

A település polgármestere, Varga Pál tette közzé a jó hírt közösségi oldalán: szűrőbusz érkezik Kardoskútra. Különböző vizsgálatokra, állapotfelmérésre, életmód tanácsadásra lesz lehetősége azoknak, akik kihasználják a helybe érkező alkalmat.

Négy keréken begördül az egészség. Ezúttal Kardoskútra. A szerző felvétele

Szeptember 27-én, szombaton gördül be Kardoskútra a szűrőbusz és 8-tól 14 óráig várják a lakosságot. Kérik, hogy mindenki hozza magával a TAJ-kártyáját, és a személyi igazolványát. Több szűrést is elvégeznek.