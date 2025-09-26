szeptember 26., péntek

Nagyon várják

2 órája

Erre a buszra jegy helyett TAJ-kártya kell, érdemes felszállni

Bekanyarodik megyénk újabb településére ez a jármű. Nagyon sok helyen járt már és egyre többen várják, olyan népszerű.

Csete Ilona

A település polgármestere, Varga Pál tette közzé a jó hírt közösségi oldalán: szűrőbusz érkezik Kardoskútra. Különböző vizsgálatokra, állapotfelmérésre, életmód tanácsadásra lesz lehetősége azoknak, akik kihasználják a helybe érkező alkalmat.

 Négy keréken begördül az egészség. Ezúttal Kardoskútra. A szerző felvétele

Szeptember 27-én, szombaton gördül be Kardoskútra a szűrőbusz és 8-tól 14 óráig várják a lakosságot. Kérik, hogy mindenki hozza magával a TAJ-kártyáját, és a személyi igazolványát. Több szűrést is elvégeznek.

 

 

