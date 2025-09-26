Nagyon várják
2 órája
Erre a buszra jegy helyett TAJ-kártya kell, érdemes felszállni
Bekanyarodik megyénk újabb településére ez a jármű. Nagyon sok helyen járt már és egyre többen várják, olyan népszerű.
A település polgármestere, Varga Pál tette közzé a jó hírt közösségi oldalán: szűrőbusz érkezik Kardoskútra. Különböző vizsgálatokra, állapotfelmérésre, életmód tanácsadásra lesz lehetősége azoknak, akik kihasználják a helybe érkező alkalmat.
Szeptember 27-én, szombaton gördül be Kardoskútra a szűrőbusz és 8-tól 14 óráig várják a lakosságot. Kérik, hogy mindenki hozza magával a TAJ-kártyáját, és a személyi igazolványát. Több szűrést is elvégeznek.
Ezt ne hagyja ki!Őszi lomtalanítás
3 órája
Kiderült, mikor szabadulhat meg végleg a felesleges holmiktól
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre