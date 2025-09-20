3 órája
SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben
Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.
– A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó szöveges üzenetek (SMS) terjedésére hívja fel a figyelmet – olvasható a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján. Mint írják, bejelentés érkezett hozzájuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kéretlen, a NEAK nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó, NEAK TAJ-kártya megerősítéséről szóló SMS üzenettel kapcsolatban.
A TAJ-kártya megújítására szólít fel a csaló SMS
A folyamat egy SMS üzenettel indul, amely látszólag a NEAK-tól érkezik. Az üzenet arra figyelmeztet, hogy a TAJ-kártyát meg kell újítani, és a jogosultságok elvesztésével fenyeget. Egy linket is tartalmaz, amely a felhasználót egy hamis weboldalra irányítja. A gyanús link a nekas-hu[.]oeios[.]com, ami nem a hivatalos NEAK webcím. Az ilyen gyanús domain nevek az adathalász kísérletek tipikus jelei.
Ahogy arra felhívják a figyelmet, a linkre kattintva egy olyan weboldalra jutunk, amely megtévesztésig hasonlít a NEAK hivatalos oldalára. Egy hivatalos közleményt imitál, amely a TAJ-kártyák frissítését sürgeti. Fontos azonban megjegyezni, hogy az oldalon ismét a nekas-hu[.]oeios[.]com domain látható. Ezen a ponton már egyértelmű, hogy nem a hivatalos oldalon járunk.
Az oldalon található „Folytatás a frissítéssel” gombra kattintva egy újabb űrlap jelenik meg, amely személyes adatok (pl. név, cím, email, telefonszám, TAJ-szám) megadását kéri. A csalók ezeket az adatokat később felhasználhatják más támadásokhoz, például személyazonosság lopáshoz. Miután megadjuk a személyes adatainkat, a következő lépés egy 1,80 eurós fizetési díj kifizetése. A weboldal a bankkártyaadataink (kártyaszám, lejárati dátum, CVC/CVV) megadását kéri. Ez a csalás kulcsfontosságú eleme, hiszen ezekkel az adatokkal a csalók hozzáférhetnek a bankszámlánkhoz. A csalók ezzel az elenyésző összeggel azt a benyomást keltik, hogy a tranzakció jelentéktelen, így a felhasználó kevésbé lesz gyanakvó — valójában azonban a bankkártyaadatok megszerzése a céljuk.
És a csalás már sikeres is volt
A fizetési adatok megadása után a támadók egy úgynevezett mobilverifikációt kezdeményeznek.
- Ez egy valós folyamatot imitál, azonban, a valóságban a csalók a bankkártyaadatainkkal egy nagyobb összegű tranzakciót indítanak a bankszámlánkon.
- A folyamat utolsó lépésénél a felhasználó megadja a kapott kódot, de a weboldal „Érvénytelen verifikációs kód” hibaüzenetet ad. Ekkor már a tranzakció megtörtént, és a pénz elhagyta a számlánkat.
- A hibaüzenet célja az, hogy a felhasználó ne gyanakodjon azonnal, hanem azt higgye, technikai hiba történt, miközben a csalás már sikeres volt.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint az ügyfeleik értesítése kizárólag postai kézbesítés útján és az ismert elektronikus csatornákon (magyarorszag.hu) keresztül történik meg a TAJ kártyával kapcsolatos ügyintézések esetén. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek alapján telefonon vagy SMS-ben értesítést küldene. A csalók által küldött SMS-ben a csatolt link maga a támadás.
Nemrégiben egy fontos változás lépett életbe a Taj-kártyáknál, és sokba kerülhet, ha erre nem figyelünk.
