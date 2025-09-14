szeptember 14., vasárnap

Happy élete nagyot fordult

3 órája

A földi pokolból a paradicsomba: örökbefogadták a horrortelepről kimentett tacskót

Címkék#tacskó#élet#Happy#kutya#örökbefogadás

Számkivetettségből, a dögtelep nyomorából menekült, mostantól aranyélet vár erre a házi kedvencre. Happy, ahogy az állatmentők elnevezték ezt a tacskó kutyát hetekkel ezelőtt gyulai, örökbefogadójánál éli boldog életét. Sikertörténet ez a javából, mert Erzsike néni elolvasta a Békés Megyei Hírlapot és azonnal tárcsázta az állatvédőket.

Csete Ilona

Nem tudjuk, ki boldogabb: az a gyulai asszony, aki örökbefogadó lett, vagy az a kutya, akinek hányattatott életéről nem is olyan régen cikkeztünk és olyan borzasztó körülményekről írtunk, hogy azt csak a 18 évet betöltött felnőtteknek és erős idegzetűeknek ajánlottunk. A tacskó az állatvédők gyors intézkedésének köszönheti az életét: ők találták meg a bolhás, éhes, szomjas, kihajított ebet az elhagyatott, város és út széli szemétlerakón (de nevezhetjük nyugodtan dögtemetőnek is). A sokat látott állatmentőket megdöbbentették a körülmények: lótetem és más állati maradványok hevertek szerteszéjjel, a rendőrség állatkínzás miatt nyomozást indított.

A tacskó immár új gazdára talált
Chip, védőoltások után a tacskó készült az új gazdihoz, a nagy találkozás sikeres volt.

A tacskót befogták az állatvédők

A MezőMancsok Állatvédő Egyesületnál a Happy névre keresztelték a félénk négylábút, a sok bolhától, féregtől megszabadították. A földi pokolból megmenekült kutya, Happy élete gyökeresen megváltozott, fogalmazzunk úgy: Happy end lett! Jelentkezett valaki, aki a Békés Megyei Hírlap cikkét olvasva azonnal örökbefogadási szándékáról tájékoztatta a mezőkovácsházi egyesületet.

Gyulai Olvasónk, Gergely Istvánné és fia jelentkezett örökbefogadónak. Fotó: Facebook

Megtudtuk, az ivartalanítás, a veszettség elleni védőoltás, chip után, szombaton megtörtént a nagy találkozás. A 84 éves gyulai asszonynak volt már mentett tacskója, Happy nagyon hasonlít rá, szerelem volt első látásra, amikor megpillantotta a cikkben a fotóját.

Ilyen kedves tacskó volt az előző kutyám is, azonnal megtetszett, jelentkeztem, hogy hozzám költözhessen. Ez szombaton megtörtént. Dupla portás házunk hatalmas udvarán ugrált, játszott érkezése után Happy, akit azonnal kényeztettem, rántott csirkemájat készítettem neki 

– idézte fel Gergely Istvánné a nagy találkozást, majd elárulta, az első éjszaka valami történt...

Sikeres örökbefogadás: álomotthon Gyulán

– Süni jelent meg a kertben, azt ugatta. Kiszóltam neki, ne bántsa. Megértette, lecsendesedett. Bevallom, ez a kedves kis állat (ő a harmadik mentett kutyánk) visszaadta az életkedvemet. Ő az én szőrös unokám – mesélte boldogan a gyulai örökbefogadó, aki 62 éve előfizetője a Békés Megyei Hírlapnak és ahol először olvasta a kutya szomorú történetét.

Azt már az állatvédők posztolták közösségi oldalukon, hogy ők mit tapasztaltak a szombati találkozáskor, Gyulán: Kicsi Happy, aki a dögtemető, a szemétlerakat közepére lett kirakva, most gazdisodott.  A néni és a fia hatalmas szeretettel és rántott májjal várta. Kinti, benti kutyus lesz és óriási, hűs, udvart birtokolhat. Happy mintha mindig is itt élt volna, úgy vette birtokba a kutyaházat. Álomotthona lett – írták bejegyzésükben az egyesület oldalán.

 

 

