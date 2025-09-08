szeptember 8., hétfő

Jön az este, amikor nem szerencsés kinyitni az ablakot

A hírt a polgármester osztotta meg a közösségi oldalán.

Beol.hu

Földi kémiai szúnyoggyérítést tartanak szeptember 9-én, kedden este Szarvason, a napnyugta utáni órákban – hívta fel rá a figyelmet Hodálik Pál polgármester. Rossz idő esetén a következő két nap tartják az akciót, a készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes.

Male,Hand,Opens,A,Window
 A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani Fotó: Illusztráció: Shuttertstock

Mire kell figyelni?

Ajánlott a  a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján összegyűjteni vagy letakarni! A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni! A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás, vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni!

 

 

