Jön az este, amikor nem szerencsés kinyitni az ablakot

Földi kémiai szúnyoggyérítést tartanak szeptember 9-én, kedden este Szarvason, a napnyugta utáni órákban – hívta fel rá a figyelmet Hodálik Pál polgármester. Rossz idő esetén a következő két nap tartják az akciót, a készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes.

A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani Fotó: Illusztráció: Shuttertstock

Mire kell figyelni?

Ajánlott a a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján összegyűjteni vagy letakarni! A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni! A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás, vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni!