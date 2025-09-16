90 éves szépkorút köszöntöttek a településen

Márkus Györgyné 1935. szeptember 14-én született Méhkeréken, második gyermekként. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak. Általános iskolát Méhkeréken végzett, ahol négy osztályt tanult. Már fiatalon, mindössze 11 évesen munkába állt: marokszedőként és cséplőgép mellett dolgozott. Később az ercsi cukorgyárban és varrodában is helytállt munkásként.

A 90 éves Márkus Györgynét köszöntötték Eleken. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

1956 januárjában, 20 évesen ment férjhez Márkus Györgyhöz, ezután Elekre költöztek. Házasságukból két fia született: Gyuri 1957-ben, Zoli 1958-ban. Nagy örömöt okoz neki a négy unokája és a négy dédunokája – emelte ki Facebook-bejegyzésében Szelezsán György, Elek polgármestere. Mint írta, Annuska néni férje sajnos 2016-ban elhunyt, ezután költözött a Naplemente Idősek Otthonába, ahol új otthonra talált.