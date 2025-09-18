Engedélyt kaptak, harcolhatnak a szőlősgazdák

A Nébih augusztusi vizsgálata a Békés vármegyében vett mintákban is igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét. Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 %-kal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet.

Aranyszínű sárgaság támadja a szőlőt. Forrás: Facebook

Szükséghelyzeti engedélyt adott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a NeemAzal-TS és a Pyregard készítményekre, hogy több készítmény álljon az ökotermesztők rendelkezésére a szőlő aranyszínű sárgaság betegség (Grapevine flavescence dorée, FD) elleni védekezésben. A két készítmény szőlőkultúrában ökológiai és konvencionális termesztésben egyaránt felhasználható az amerikai szőlőkabóca ellen – olvasható a Nébih közösségi oldalán.

Mit mikor lehet használni a szőlő védelmében?

Mint írják, továbbá szükséghelyzeti engedéllyel a Karate Zeon 5 CS és a Klartan 24 EW rovarölő szerek szüret utáni kijuttatása is megengedett, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség (Grapevine flavescence dorée, FD) elleni védekezés segítése érdekében. A Karate Zeon 5 CS rovarölő szer 2025. augusztus 20. és november 20., míg a Klartan 24 EW 2025. augusztus 22. és november 22. között használható fel országosan, gazdaságokban és házikertekben egyaránt.