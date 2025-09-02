Erős kezdés: Jimmy bohóc felpörgette a tanévnyitót – galériával

Szeptember elsején, immár 76. alkalommal nyitotta meg kapuit a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a 2025/2026-os tanévre.

Jimmy bohóc mosolyt csalt az arcokra a tanév első napján a Szlovák iskolában. Fotó: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Az ünnepségen Béres Bence 11. osztályos diák arról beszélt, hogy a legtöbben nem a házi feladatot várták, hanem a barátokkal és tanárokkal való találkozást.