Iskolakezdés

1 órája

Erős kezdés: Jimmy bohóc felpörgette a tanévnyitót – galériával

Címkék#tanévnyitó#szlovák iskola#tanévkezdés

Új tanév, új élmények – a békéscsabai Szlovák iskolában szeptember elsején izgalommal, nevetéssel és közös játékokkal indult a 2025/2026-os tanév.

Beol.hu

Szeptember elsején, immár 76. alkalommal nyitotta meg kapuit a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a 2025/2026-os tanévre. 

 Jimmy bohóc mosolyt csalt az arcokra a tanév első napján a Szlovák iskolában. Fotó: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Az ünnepségen Béres Bence 11. osztályos diák arról beszélt, hogy a legtöbben nem a házi feladatot várták, hanem a barátokkal és tanárokkal való találkozást. 

Tanévnyitó a békéscsabai Szlovák iskolába

Fotók: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

A legkisebbek izgatottan ismerkedtek tanítóikkal, osztálytermeikkel és az iskolával, majd Berta János, azaz Jimmy bohóc, az intézmény egykori tanulója nevettette meg őket. A tanító nénik élménynappal hangolták rá az elsősöket az iskolára: a Boglárka Hagyományőrző Egyesület 30 féle népi játékkal készült, a feladatokat teljesítők érmet kaptak. Vidám, mozgalmas kezdéssel indult a tanév.

 

 

