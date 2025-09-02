1 órája
Erős kezdés: Jimmy bohóc felpörgette a tanévnyitót – galériával
Új tanév, új élmények – a békéscsabai Szlovák iskolában szeptember elsején izgalommal, nevetéssel és közös játékokkal indult a 2025/2026-os tanév.
Szeptember elsején, immár 76. alkalommal nyitotta meg kapuit a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a 2025/2026-os tanévre.
Az ünnepségen Béres Bence 11. osztályos diák arról beszélt, hogy a legtöbben nem a házi feladatot várták, hanem a barátokkal és tanárokkal való találkozást.
Tanévnyitó a békéscsabai Szlovák iskolábaFotók: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
A legkisebbek izgatottan ismerkedtek tanítóikkal, osztálytermeikkel és az iskolával, majd Berta János, azaz Jimmy bohóc, az intézmény egykori tanulója nevettette meg őket. A tanító nénik élménynappal hangolták rá az elsősöket az iskolára: a Boglárka Hagyományőrző Egyesület 30 féle népi játékkal készült, a feladatokat teljesítők érmet kaptak. Vidám, mozgalmas kezdéssel indult a tanév.
