Tradíció

28 perce

Rézüstben, cukor nélkül – újra elkészült a klasszikus németvárosi szilvalekvár - videóval

Címkék#hagyomány#beol videó#szilvalekvár#Németvárosi Óvoda#hangulat

A szilvalekvárfőzés legszebb és legízesebb tradícióit elevenítették fel Gyulán, a Németvároson, a Máris-házban. A kiváló szilvalekvár hagyományosan, cukor nélkül a klasszikus rézüstben készült a remek hangulatú programon.

Papp Gábor

„Szilvalekvárt főzünk németesen, ahogy nagyanyáink is tették. – Németvárosi Szilvalekvárfőzés a Máris házban” – állt a nagy múltú hagyományőrző rendezvény meghívójában. A programon ezúttal is remek volt a hangulat, a legkisebbektől az idősebbekig minden korosztály képviseltette magát az eseményen, hangulatos sváb zene szólt, miközben készült, sűrűsödött a szilvalekvár.

hagyományos németvárosi szilvalekvár készült
200 kiló szilvából készült a kiváló szilvalekvár. Fotó: Bencsik Ádám

A szilvalekvárfőzésnek komoly hagyományai vannak

Szélné Rapport Erika, Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, Gyula németvárosi részen komoly hagyományai vannak a közösségi szilvalekvárfőzésnek, hiszen 2007 óta tartják meg ezt a programot.

– A szilvalekvárfőzés a szilva magvalásával és mosásával kezdődött pénteken délután négy órakor, amelyen a K. Schriffert Kör, a Gyulai Németekért Egyesület és a német nemzetiségi önkormányzat tagjai vettek részt. Szombaton reggel a férfiak ledarálták a szilvát, és reggel fél hatkor elkezdődött a lekvár főzése – árulta el Szélné Rapport Erika. Az elnök kiemelte, a munkálatok különlegessége, hogy mint régen, ezen a szombaton is rézüstökben készült a szilvalekvár, illetve a kavarókéseket is olyan technikával készítettek el, mint amilyenek régen voltak.

Két mázsa szilvát dolgoztak fel

A csapat összesen két mázsa szilvát dolgozott fel. Kilenc óra körül a cibere már el is készült, miközben a vendégeket zsíros kenyérrel kínálták. Szintén reggel elkezdődött az ízletes németvárosi babgulyás főzése, amit délben elfogyaszthattak az érdeklődők. A gyerekeket népi játékokkal, barkácsolással várták az udvaron, és ezt segítve a Németvárosi Óvoda óvodapedagógusai is csatlakoztak a programhoz. Emellett táncházat is szerveztek.

Előzetesen ismét meghirdették szilvás sütemények versenyét is, a finomságokat még délelőtt zsűrizték, majd megtartották a megmérettetés eredményhirdetését. A süteményeket ezután a látogatók elfogyaszthatták.

Cukor és tartósítószer nélkül főtt a lekvár

Szélné Rapport Erika elárulta, hogy a szilvalekvár cukor és tartósítószer nélkül készült, úgy főzték, ahogyan azt régen tették a Németvároson.

– Sokáig kellett főzni a lekvárt, hogy egészen besűrűsödjön – emelte ki.

A finomságot délután kis üvegekbe töltötték, amit meg is lehetett, meg is lehet vásárolni, illetve a rendezvényeinken, a süteménysütéseken használják fel. A délután folyamán fahéjas szilvalekváros süteményt készítettek a Máriás ház több száz éves kemencéjében.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
