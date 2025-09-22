Óriásberuházás Békésben: 2500 munkahely Békéscsabán, színes hétvége koncertekkel

– Ha az ember azt mondja, ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű esemény Békéscsabán, akár semmiképpen sem esünk túlzásba. Ez a valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán, Békés vármegyében – szögezte le Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá: másfél évtizede volt hazánkban egy nagyon éles kelet-nyugat választóvonal, utóbbit tartotta mindenki sokkal fejlettebbnek. A kormány elhatározta, hogy a keleti országrészt is a nyugati szintjére fejlesztik, ami az autóipari cégeknek köszönhetően meg is történt. Ezek után felsejlett egy észak-dél választóvonal is: világossá vált a következő feladat, hogy a déli országrészeket is egy komoly gazdaságfejlesztési stratégiával fel kell hozni.

Szijjártó Péter jelentette be a békéscsabai gigafejlesztést. Fotó: Lehoczky Péter

Szijjártó Péter bejelentette: Békéscsabán épül a szingapúri high-tech óriás első európai üzeme

A Vulcan Shield Global csúcstechnológiai szigetelőanyagokat gyártó, világpiaci vezető szingapúri cég első európai gyárát Békéscsabán építi fel. Ez a beruházás 280 milliárd forintos értéket képvisel: 2500 munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában.

Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak: 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente 10 ezer tonna termék, szigetelőanyag gyártásával. A magyar kormány ezt a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.

