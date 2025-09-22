24 perce
Óriásberuházás Békésben: 2500 munkahely Békéscsabán, színes hétvége koncertekkel
Olyan gazdaságtörténeti bejelentést tettek pénteken Békéscsabán, amire még nem volt példa: a valaha volt legnagyobb beruházás érkezik Békés vármegyébe. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: 280 milliárd forintból 2500 munkahelyet teremt Békéscsabán egy szingapúri világcég. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
– Ha az ember azt mondja, ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű esemény Békéscsabán, akár semmiképpen sem esünk túlzásba. Ez a valaha volt legnagyobb beruházás Békéscsabán, Békés vármegyében – szögezte le Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá: másfél évtizede volt hazánkban egy nagyon éles kelet-nyugat választóvonal, utóbbit tartotta mindenki sokkal fejlettebbnek. A kormány elhatározta, hogy a keleti országrészt is a nyugati szintjére fejlesztik, ami az autóipari cégeknek köszönhetően meg is történt. Ezek után felsejlett egy észak-dél választóvonal is: világossá vált a következő feladat, hogy a déli országrészeket is egy komoly gazdaságfejlesztési stratégiával fel kell hozni.
Szijjártó Péter bejelentette: Békéscsabán épül a szingapúri high-tech óriás első európai üzeme
A Vulcan Shield Global csúcstechnológiai szigetelőanyagokat gyártó, világpiaci vezető szingapúri cég első európai gyárát Békéscsabán építi fel. Ez a beruházás 280 milliárd forintos értéket képvisel: 2500 munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában.
Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak: 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente 10 ezer tonna termék, szigetelőanyag gyártásával. A magyar kormány ezt a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.
Kézen fogták a Zebra Zsaru iskolásai az óvodásokat – galériával, videóval
Sárga villogó üzemmódba kapcsolták a jelzőlámpákat, rendőri karos forgalomirányítás mellett közlekedhettek csütörtökön délelőtt a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok Békéscsaba egyik legforgalmasabb kereszteződésében, a rendőrségnél. A Biztonság hete alkalmából szervezett esemény keretében a Zebra Zsaru programban résztvevő diákok kézen fogták az óvodásokat, úgy vezették át őket a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken.
Zebra Zsaru program BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Értékteremtés és jövőépítés: 51 település titkai Békéscsabán – galériával, videóval
Holnaptól nemcsak követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk is – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a 12. Békés Vármegyei Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítása megnyitóján Békéscsabán, a Szent István téren. A közfoglalkoztatási kiállításon
- 51 település,
- a vármegyei nemzetiségek,
- kamarák,
- intézmények vannak jelen.
Közfoglalkoztatási kiállítás BékéscsabánFotók: Lehoczky Péter
Halálos tragédia figyelmeztet: ketyegő bomba az utakon az elektromos roller
Robbanásszerűen terjed az e-rollerek használata: rengetegen választják a közlekedésnek ezt a módját Békésben is. Az ezzel járó veszélyekkel többször foglalkoztunk már, most pedig egy haláleset figyelmeztet: az elektromos roller ketyegő bomba lehet az utakon.
Hamu égette meg, a kormányt elrántotta – akcióval figyelmeztetnek - videóval, galériával
A férfi dohányzott az autóban, miközben a hamu a combjára hullott, ezért félrerántotta a kormányt és egy fának ütközött. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, ROADPOL „Focus on the road” azaz „Figyeld az utat!” elnevezéssel hirdetett közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar, így a Békés vármegyei rendőrség is. Éppen az ilyen esetek megelőzésére hívják fel a figyelmet.
ROADPOL akció BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Nincs sebességkorlátozás, robogó vonatokkal érhetsz célba ezen a szakaszon - galériával, videóval
Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza között júniusban elkezdett jelentős pályakarbantartás és az orosházi peronok felújítása. A MÁV tájékoztatása szerint a pályamunkákkal megszüntették a sebességkorlátozásokat, majd 19 kilométeren ismét 80 km/órára emelték az engedélyezett pályasebességet, így a Szegedet Békéscsabával összekötő vasútvonalon megbízhatóbbá, pontosabbá válik a vonatközlekedés. Mutatjuk, hol roboghat a vonat 100 kilométer/órával!
Befejeződött a Hódmezővásárhely és Orosháza közötti felújításFotók: Lehoczky Péter
Új szabályok jönnek, erre figyeljen, ha kihúzza a kukát!
Fontos változások lépnek életbe október 1-jétől, és az, hogy mi változik, immár nyilvános. Új szabályok jönnek a szemétszállításban, amelyek érintik többek között a hulladékgyűjtő udvarokat is. A Beol.hu talált pár érdekességet a várható általános szerződési feltételekben.
Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak – fotók, videók
Ilyet is ritkán látunk, de a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ez most Dévaványán megtörténhetett. A Szerencsekoncertek sorozatában érkezett szombaton este a városba két jól ismert és népszerű fellépő: Curtis és Charlie.
Curtisnek igazi ajándék volt ez a Szerencsekoncert
– Nagyon nagyon kedvesek itt az emberek, terülj-terülj asztalkával várták a kis zenekaromat, ráadásul Charlie előtt léphetek fel, aki a legnagyobb kedvencem Magyarországon, ez már maga ajándék, ez a nap – mondta Curtis, aki Facebook oldalán mondott köszönetet a dévaványaiaknak.
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József