Nincs megállás

41 perce

Szétszedték a Mamma Miát a nyitóbulin – rengeteg képpel

Címkék#élet#teltházas#Dj Guli#buli#Mamma Mia

A teltházas parti mindent felülmúlt. A Mamma Mia fergeteges nyitóbulijáról rengeteg képet hoztunk.

Nyemcsok László

A békéscsabai Mamma Mia őszi nyitóbuliján jöttek a nagy kedvencek, Rick Wayne, D. Session és Dj Guli. Alaposan belehúztak, a teltházas buli minden várakozást felülmúlt.

Zsúfolásig megtelt a nyitóbulin a Mamma Mia. Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook 

A Mamma Mia ugyanakkor tovább folytatja őszi menetelését. Szeptember 26-án, péntek éjjel jön a Mystech, a válogatott afteres ütemek ismét életre kelnek Békéscsaba városában. Érkezik Chriss Jay, Lissza, Gege, Tommyt és Wizty.

Mamma Mia nyitóbuli

Fotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

 

 

