Szétszedték a Mamma Miát a nyitóbulin – rengeteg képpel

A békéscsabai Mamma Mia őszi nyitóbuliján jöttek a nagy kedvencek, Rick Wayne, D. Session és Dj Guli. Alaposan belehúztak, a teltházas buli minden várakozást felülmúlt.

Zsúfolásig megtelt a nyitóbulin a Mamma Mia. Fotó: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

A Mamma Mia ugyanakkor tovább folytatja őszi menetelését. Szeptember 26-án, péntek éjjel jön a Mystech, a válogatott afteres ütemek ismét életre kelnek Békéscsaba városában. Érkezik Chriss Jay, Lissza, Gege, Tommyt és Wizty.