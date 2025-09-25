Nincs megállás
3 órája
Szétszedték a Mamma Miát a nyitóbulin – rengeteg képpel
A teltházas parti mindent felülmúlt. A Mamma Mia fergeteges nyitóbulijáról rengeteg képet hoztunk.
A békéscsabai Mamma Mia őszi nyitóbuliján jöttek a nagy kedvencek, Rick Wayne, D. Session és Dj Guli. Alaposan belehúztak, a teltházas buli minden várakozást felülmúlt.
A Mamma Mia ugyanakkor tovább folytatja őszi menetelését. Szeptember 26-án, péntek éjjel jön a Mystech, a válogatott afteres ütemek ismét életre kelnek Békéscsaba városában. Érkezik Chriss Jay, Lissza, Gege, Tommyt és Wizty.
Mamma Mia nyitóbuliFotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
Ezt ne hagyja ki!Békéscsaba
4 órája
Lázba hozta a városi közgyűlést a Vulcan Shield Global érkezése - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre