Mozdonydübörgés, lángoló látogatóközpont, és rendőrrazzia – pörögtek az események Békésben

Október 11-én, szombaton ismét egy igazán különleges vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró vasúti közlekedés kedvelőit. A MÁV M62-es, közismert nevén Szergej mozdony gyártásának 60. évfordulója alkalmából ünnepi expresszvonatot indítanak a Budapest-Nyugati pályaudvarról, Békéscsabán át Szegedre, majd onnan vissza a fővárosba.

Szergej mozdony október 11-én, szombaton érkezik Békéscsabára. Fotó: MÁVcsoport

Szergej mozdony: Dél-Alföld expressz

A vonatbarátok újabb érdekes programon vehetnek részt. Az esemény főszereplője az idei évben felújított és gyári állapotára visszaalakított M62 001-es Szergej, amely a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya a sorozatból, valódi vasúttörténeti kuriózum – írja a MÁV-csoport, amelynek cikkét a Viharsarok vasútja is szemlézte. A mozdony visszakapta gyártáskori színtervét, az eredetivel megegyező lámpákat, valamint elhagyta a hangtompítót – így pontosan úgy látható és hallható, ahogyan hat évtizede forgalomba állt.

A különvonat szerelvényében közlekedik a MÁV Rail Tours WLS szalonkocsija mellett a WR 252-es olajzöld étkezőkocsi, melyeket vékonycsíkos első- és másodosztályú vékonycsíkos gyorsvonati kocsik egészíti ki az összeállítást.

