szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Mozdonydübörgés, lángoló látogatóközpont, és rendőrrazzia – pörögtek az események Békésben

Címkék#Szergej#roadpol#esemény#akció#rendőr#hírösszefoglaló#rezervátum

Ismét egy különvonat érkezik Békéscsabára, amivel egyedi vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró közlekedés kedvelőit. A Szergej mozdony sokakban ébreszthet nosztalgikus élményeket. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 26-án.

Beol.hu

Október 11-én, szombaton ismét egy igazán különleges vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró vasúti közlekedés kedvelőit. A MÁV M62-es, közismert nevén Szergej mozdony gyártásának 60. évfordulója alkalmából ünnepi expresszvonatot indítanak a Budapest-Nyugati pályaudvarról, Békéscsabán át Szegedre, majd onnan vissza a fővárosba.

Szergej mozdony berobog hozzánk
Szergej mozdony október 11-én, szombaton érkezik Békéscsabára. Fotó: MÁVcsoport

Szergej mozdony: Dél-Alföld expressz

A vonatbarátok újabb érdekes programon vehetnek részt. Az esemény főszereplője az idei évben felújított és gyári állapotára visszaalakított M62 001-es Szergej, amely a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya a sorozatból, valódi vasúttörténeti kuriózum – írja a MÁV-csoport, amelynek cikkét a Viharsarok vasútja is szemlézte. A mozdony visszakapta gyártáskori színtervét, az eredetivel megegyező lámpákat, valamint elhagyta a hangtompítót – így pontosan úgy látható és hallható, ahogyan hat évtizede forgalomba állt.

A különvonat szerelvényében közlekedik a MÁV Rail Tours WLS szalonkocsija mellett a WR 252-es olajzöld étkezőkocsi, melyeket vékonycsíkos első- és másodosztályú vékonycsíkos gyorsvonati kocsik egészíti ki az összeállítást.

Tomboltak a lángok a túzokrezervátumban – helyszíni fotók

Brutális tűz volt csütörtökön késő este a Dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban. Friss információk érkeztek a történtekről.

Szállásépület égett Dévaványán

Fotók: BM OKF

Sárgás, barnás vízre panaszkodtak, kiderült, kell-e aggódniuk

Ismét téma a városban, hogy sárgás, barnás víz folyik a csapból. Mindezt Szeghalom önkormányzata számára is jelezték a helyiek. Az önkormányzat megkeresésére pedig egy tájékoztatót küldött az Alföldvíz Zrt., amelyben külön is írtak arról, hogy milyen az ivóvíz minősége, és hogy mitől színeződhet el az elvileg színtelen, szagtalan csapvíz.

Sárgás, barnás vízre panaszkodnak, az Alföldvíz Zrt.-nél elmondták, hogy milyen az ivóvíz minősége Szeghalom városában. Fotó: Shutterstock

Erre a buszra jegy helyett TAJ-kártya kell, érdemes felszállni

Bekanyarodik megyénk újabb településére ez a jármű. Nagyon sok helyen járt már és egyre többen várják, olyan népszerű.

Rámentek a mobilozó sofőrökre a rendőrök, ez lett az eredmény

Figyeld az utat! Ezzel a szlogennel zajlott a közelmúltban, több napon át az a ROADPOL-akció, amelyben a rendőrök ellenőrizték a sofőröket. Most közölték az eredményeket: kiderült, hogy a sofőrök hány százalékát csípték el mobiltelefon-használat miatt vezetés közben.

A ROADPOL-akció keretében a rendőrök ellenőrizték azt is, hogy vezetés közben használnak-e mobiltelefont a sofőrök. Fotó: MW

Forró volt a hangulat a kiképzésen – galériával, videóval

Az egyik leglátványosabb gyakorlaton vannak túl az alig néhány hete bevonult katonák Békéscsabán. A Katonai Alapkiképzési Program résztvevői ezúttal tálcatűzoltási feladatot hajtottak végre.

Katonai Alapkiképzési Program - tálcatűzoltási feladat

Fotók: Bencsik Ádám


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu