1 órája
Mozdonydübörgés, lángoló látogatóközpont, és rendőrrazzia – pörögtek az események Békésben
Ismét egy különvonat érkezik Békéscsabára, amivel egyedi vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró közlekedés kedvelőit. A Szergej mozdony sokakban ébreszthet nosztalgikus élményeket. Nézzük, ezen kívül mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 26-án.
Október 11-én, szombaton ismét egy igazán különleges vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró vasúti közlekedés kedvelőit. A MÁV M62-es, közismert nevén Szergej mozdony gyártásának 60. évfordulója alkalmából ünnepi expresszvonatot indítanak a Budapest-Nyugati pályaudvarról, Békéscsabán át Szegedre, majd onnan vissza a fővárosba.
Szergej mozdony: Dél-Alföld expressz
A vonatbarátok újabb érdekes programon vehetnek részt. Az esemény főszereplője az idei évben felújított és gyári állapotára visszaalakított M62 001-es Szergej, amely a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya a sorozatból, valódi vasúttörténeti kuriózum – írja a MÁV-csoport, amelynek cikkét a Viharsarok vasútja is szemlézte. A mozdony visszakapta gyártáskori színtervét, az eredetivel megegyező lámpákat, valamint elhagyta a hangtompítót – így pontosan úgy látható és hallható, ahogyan hat évtizede forgalomba állt.
A különvonat szerelvényében közlekedik a MÁV Rail Tours WLS szalonkocsija mellett a WR 252-es olajzöld étkezőkocsi, melyeket vékonycsíkos első- és másodosztályú vékonycsíkos gyorsvonati kocsik egészíti ki az összeállítást.
Tomboltak a lángok a túzokrezervátumban – helyszíni fotók
Brutális tűz volt csütörtökön késő este a Dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban. Friss információk érkeztek a történtekről.
Szállásépület égett DévaványánFotók: BM OKF
Sárgás, barnás vízre panaszkodtak, kiderült, kell-e aggódniuk
Ismét téma a városban, hogy sárgás, barnás víz folyik a csapból. Mindezt Szeghalom önkormányzata számára is jelezték a helyiek. Az önkormányzat megkeresésére pedig egy tájékoztatót küldött az Alföldvíz Zrt., amelyben külön is írtak arról, hogy milyen az ivóvíz minősége, és hogy mitől színeződhet el az elvileg színtelen, szagtalan csapvíz.
Erre a buszra jegy helyett TAJ-kártya kell, érdemes felszállni
Bekanyarodik megyénk újabb településére ez a jármű. Nagyon sok helyen járt már és egyre többen várják, olyan népszerű.
Rámentek a mobilozó sofőrökre a rendőrök, ez lett az eredmény
Figyeld az utat! Ezzel a szlogennel zajlott a közelmúltban, több napon át az a ROADPOL-akció, amelyben a rendőrök ellenőrizték a sofőröket. Most közölték az eredményeket: kiderült, hogy a sofőrök hány százalékát csípték el mobiltelefon-használat miatt vezetés közben.
Forró volt a hangulat a kiképzésen – galériával, videóval
Az egyik leglátványosabb gyakorlaton vannak túl az alig néhány hete bevonult katonák Békéscsabán. A Katonai Alapkiképzési Program résztvevői ezúttal tálcatűzoltási feladatot hajtottak végre.
Katonai Alapkiképzési Program - tálcatűzoltási feladatFotók: Bencsik Ádám