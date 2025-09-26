szeptember 26., péntek

Retró érzés

47 perce

Különleges vonat érkezik Békéscsabára, mindenki a nagy találkozást várja

Címkék#máv#Szergej#vasúttörténet#Békéscsaba

Ismét egy különvonat érkezik Békéscsabára, amivel egyedi vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró közlekedés kedvelőit. A Szergej mozdony sokakban ébreszthet nosztalgikus élményeket.

Papp Gábor

Október 11-én, szombaton ismét egy igazán különleges vasúti élményre hívják a vasútbarátokat és a retró vasúti közlekedés kedvelőit. A MÁV M62-es, közismert nevén Szergej mozdony gyártásának 60. évfordulója alkalmából ünnepi expresszvonatot indítanak a Budapest-Nyugati pályaudvarról, Békéscsabán át Szegedre, majd onnan vissza a fővárosba.

A Szergej mozdony a vasúti síneken közlekedik
Szergej mozdony október 11-én, szombaton érkezik Békéscsabára. Fotó: MÁVcsoport

Szergej mozdony: Dél-Alföld expressz

A vonatbarátok újabb érdekes programon vehetnek tehát részt. Az esemény főszereplője az idei évben felújított és gyári állapotára visszaalakított M62 001-es Szergej, amely a Luhanszki Mozdonygyár abszolút első példánya a sorozatból, valódi vasúttörténeti kuriózum – írja a MÁV-csoport, amelynek cikkét a Viharsarok vasútja is szemlézte. A mozdony visszakapta gyártáskori színtervét, az eredetivel megegyező lámpákat, valamint elhagyta a hangtompítót – így pontosan úgy látható és hallható, ahogyan hat évtizede forgalomba állt.

A különvonat szerelvényében közlekedik a MÁV Rail Tours WLS szalonkocsija mellett a WR 252-es olajzöld étkezőkocsi, melyeket vékonycsíkos első- és másodosztályú vékonycsíkos gyorsvonati kocsik egészíti ki az összeállítást.

A menetrend

A járat a Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Szeged–Kecskemét–Budapest vonalon halad, több nagyobb állomáson is megállva. Menetrendi szempontból Szeged a fordulóállomás, azaz a vonat odaútban Budapest–Békéscsaba–Szeged útvonalon, visszaútban Szeged–Kecskemét–Budapest útvonalon foglalható.

  • Budapest-Nyugati: 8.30.
  • Zugló 8.36-8.38.
  • Kőbánya-Kispest: 8.46-8.48.
  • Cegléd: 9.55-9.57.
  • Szolnok: 10.27-10.43.
  • Mezőtúr: 11.22-11.24.
  • Békéscsaba: 12.16-12.45.
  • Orosháza: 13.24-13.26.
  • Hódmezővásárhely: 13.50-14.02
  • Szeged: 14.32.
A Szergej mozdony Békéscsabára érkezik
Szergej, a legenda.

