1 órája
Békésen robbant fel a Szerelembomba - videóval, galériával
Békésen folytatódott a Hatoslottó megújulását ünneplő eseménysorozat pénteken este. A Szerencsekoncertek részeként ezúttal Komonyi Zsuzsi, illetve a Bebe and the Band lépett színpadra. A koncertek előtti interjúkban pedig megtudhattuk, hogy milyen kötődése van a vármegyéhez Komonyi Zsuzsinak, illetve azt is, hogy Bebe miért és melyik településen járt gyakran Békésben.
Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez Szerencsekoncertek néven országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal, amelyen ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország szinte minden pontján.
Szerencsekoncertek érkeztek Békésre is
Pénteken Békésen, a Rendezvénytéren Komonyi Zsuzsi és Bebe and the Band lépett fel. Még a színpadra lépésük előtt mindkét előadóval készíthettünk egy-egy rövid videóinterjút, amelyek a két énekes számos érdekességet árult el hírportálunknak. A koncerteken, a fellépéseken pedig népszerű dalok csendültek fel, megtudhattuk például, hogy Bebe elsőrangúan adja elő Charlie dalait is, de a legendás Szerelembomba sem maradhatott ki a programból. Kálmán Tibor, Békés polgármestere pedig békési szilvalekváros kolbászt és békési szilvapálinkát adott át meglepetésként a fellépőknek.
Múlt héten is nagyágyúk érkeztek
A Szerencsekoncertek keretében több népszerű előadó érkezett az elmúlt időszakban Békés vármegyébe. Múlt héten beszámolhattunk arról, hogy a Szerencsekoncertek keretében Gyulán lépett fel a magyar rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, amelynek dalain generációk nőttek fel. Az Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott a várkertben. Dévaványán pedig Curtis és Charlie lépett színpadra.
Szerencsekoncert: Bebe és Komonyi Zsuzsi BékésenFotók: Jenei Péter
A Csabai Főtéren is nagy buli volt
Békéscsabán pedig a Neoton Família és Back II Black adott koncertet.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Egyre inkább déli szelek fújnak a piacon – ezek most a legnagyobb slágerek