Békésen robbant fel a Szerelembomba - videóval, galériával

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez Szerencsekoncertek néven országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal, amelyen ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország szinte minden pontján.

A Bebe and the Band nagyszerű zenékkel érkezett Békésre a Szerencsekoncertek jóvoltából. Fotó: Jenei Péter

Szerencsekoncertek érkeztek Békésre is

Pénteken Békésen, a Rendezvénytéren Komonyi Zsuzsi és Bebe and the Band lépett fel. Még a színpadra lépésük előtt mindkét előadóval készíthettünk egy-egy rövid videóinterjút, amelyek a két énekes számos érdekességet árult el hírportálunknak. A koncerteken, a fellépéseken pedig népszerű dalok csendültek fel, megtudhattuk például, hogy Bebe elsőrangúan adja elő Charlie dalait is, de a legendás Szerelembomba sem maradhatott ki a programból. Kálmán Tibor, Békés polgármestere pedig békési szilvalekváros kolbászt és békési szilvapálinkát adott át meglepetésként a fellépőknek.

Komonyi Zsuzsi népszerű slágereket adott elő. Fotó: Jenei Péter

Kálmán Tibor polgármester így értékelt

Múlt héten is nagyágyúk érkeztek

A Szerencsekoncertek keretében több népszerű előadó érkezett az elmúlt időszakban Békés vármegyébe. Múlt héten beszámolhattunk arról, hogy a Szerencsekoncertek keretében Gyulán lépett fel a magyar rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, amelynek dalain generációk nőttek fel. Az Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott a várkertben. Dévaványán pedig Curtis és Charlie lépett színpadra.