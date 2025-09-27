szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Szerencsekoncertek

3 órája

Békésen robbant fel a Szerelembomba - videóval, galériával

Címkék#Békés megye#Back II Black#Szerencsekoncertek#Komonyi Zsuzsi

Békésen folytatódott a Hatoslottó megújulását ünneplő eseménysorozat pénteken este. A Szerencsekoncertek részeként ezúttal Komonyi Zsuzsi, illetve a Bebe and the Band lépett színpadra. A koncertek előtti interjúkban pedig megtudhattuk, hogy milyen kötődése van a vármegyéhez Komonyi Zsuzsinak, illetve azt is, hogy Bebe miért és melyik településen járt gyakran Békésben.

Papp Gábor

Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez Szerencsekoncertek néven országszerte a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság a Hatoslottó megújulását ünnepli az eseménysorozattal, amelyen ismert hazai, népszerű előadók lépnek fel az ország szinte minden pontján.

A Bebe and the Band Békésre érkezett a Szerencsekoncertek jóvoltából
A Bebe and the Band nagyszerű zenékkel érkezett Békésre a Szerencsekoncertek jóvoltából. Fotó: Jenei Péter

Szerencsekoncertek érkeztek Békésre is

Pénteken Békésen, a Rendezvénytéren Komonyi Zsuzsi és Bebe and the Band lépett fel. Még a színpadra lépésük előtt mindkét előadóval készíthettünk egy-egy rövid videóinterjút, amelyek a két énekes számos érdekességet árult el hírportálunknak. A koncerteken, a fellépéseken pedig népszerű dalok csendültek fel, megtudhattuk például, hogy Bebe elsőrangúan adja elő Charlie dalait is, de a legendás Szerelembomba sem maradhatott ki a programból. Kálmán Tibor, Békés polgármestere pedig békési szilvalekváros kolbászt és békési szilvapálinkát adott át meglepetésként a fellépőknek.

Komonyi Zsuzsi népszerű slágereket adott elő
Komonyi Zsuzsi népszerű slágereket adott elő. Fotó: Jenei Péter

Kálmán Tibor polgármester így értékelt

Múlt héten is nagyágyúk érkeztek

A Szerencsekoncertek keretében több népszerű előadó érkezett az elmúlt időszakban Békés vármegyébe. Múlt héten beszámolhattunk arról, hogy a Szerencsekoncertek keretében Gyulán lépett fel a magyar rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, amelynek dalain generációk nőttek fel. Az Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott a várkertben. Dévaványán pedig Curtis és Charlie lépett színpadra.

Szerencsekoncert: Bebe és Komonyi Zsuzsi Békésen

Fotók: Jenei Péter

A Csabai Főtéren is nagy buli volt

Békéscsabán pedig a Neoton Família és Back II Black adott koncertet. 





 

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

 

 

