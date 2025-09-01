Szerencsekoncertek nagy nevekkel Békésben: itt a névsor!

– Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után alakul át. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.

Szerencsejáték Zrt.: Békés vármegyében a Back II Black is fellép. Forrás: Archív MW

A Szerencsejáték Zrt. ünnepi koncertsorozata Békés vármegyébe is ellátogat

A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.

A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. A napokban kiderültek a részletek is, mutatjuk a helyszíneket és a pontos időpontokat.

Békéscsabára szeptember 12-én érkezik a Neoton és a Back II Black,

Újkígyóson szeptember 13-án ad koncertet Mága Zoltán és vendégei,

Dévaványán szeptember 20-án lesz egy koncert, itt a fellépők még nem ismertek,

Gyulán ugyanezen a napon tartja a Szerencsejáték Zrt. az ünnepi koncertjét, de az előadó még itt sem ismert,

Békésre szeptember 26-án érkezik Komonyi Zsuzsi és a Bebe and The Band,

Sarkadra pedig Szabó Ádám, valamint a Triász.

Kondoros zárja a vármegyei helyszínek sorát, itt Varga Viktor és Gájer Bálint lép színpadra.

A helyszínek és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhetők el.