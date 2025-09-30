szeptember 30., kedd

Városi cég szállt be a falusi lottóbizniszbe

Nem vállal kockázatot a városi cég – hangsúlyozta a polgármester. A képviselő-testület ülésén a szerencsejáték is terítékre került, és az, hogy milyen kerülőutat kellett választani.

Licska Balázs

Vésztő és Körösújfalu közös önkormányzati hivatalt működtet, emiatt a sorsuk bizonyos ügyekben összeforrt. Körösújfaluban az önkormányzat a községházán postapartnerként postai szolgáltatásokat nyújt, és szerencsejáték is van a tervekben – ismertette Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.

A szerencsejáték értékesítésére a vésztői cégetől kértek segítséget
Vésztő cége kellett ahhoz, hogy Körösújfaluban értékesíthessenek sorsjegyet, lottót. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az önkormányzat szerencsejáték értékesítésére nem köthetett szerződést

Mivel a körösújfalui önkormányzat a vonatkozó törvény szerint szerencsejáték értékesítésére nem köthetett szerződést, ezért ezt a Vésztői Városfejlesztő Kft. tevékenységei közé vették fel. Azért, hogy a kft. megköthesse a szerződést, telephelyeként kell szerepeltetnie a körösújfalui községházát – folytatta.

Kerülőutat választottak Vésztőn, segítve ezzel Körösújfalut

A vésztői képviselő-testület pedig elfogadta, hogy Körösújfalu és a körösújfaluiak érdekében a Vésztői Városfejlesztő Kft. telephelyeként szerepeltessék a községházát a cég alapító okiratában. Karakas Anikó polgármester hangsúlyozta, hogy ezzel semmilyen kockázatot nem vállal a város gazdasági társasága.

 

 

