Városi cég szállt be a falusi lottóbizniszbe
Nem vállal kockázatot a városi cég – hangsúlyozta a polgármester. A képviselő-testület ülésén a szerencsejáték is terítékre került, és az, hogy milyen kerülőutat kellett választani.
Vésztő és Körösújfalu közös önkormányzati hivatalt működtet, emiatt a sorsuk bizonyos ügyekben összeforrt. Körösújfaluban az önkormányzat a községházán postapartnerként postai szolgáltatásokat nyújt, és szerencsejáték is van a tervekben – ismertette Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.
Az önkormányzat szerencsejáték értékesítésére nem köthetett szerződést
Mivel a körösújfalui önkormányzat a vonatkozó törvény szerint szerencsejáték értékesítésére nem köthetett szerződést, ezért ezt a Vésztői Városfejlesztő Kft. tevékenységei közé vették fel. Azért, hogy a kft. megköthesse a szerződést, telephelyeként kell szerepeltetnie a körösújfalui községházát – folytatta.
Kerülőutat választottak Vésztőn, segítve ezzel Körösújfalut
A vésztői képviselő-testület pedig elfogadta, hogy Körösújfalu és a körösújfaluiak érdekében a Vésztői Városfejlesztő Kft. telephelyeként szerepeltessék a községházát a cég alapító okiratában. Karakas Anikó polgármester hangsúlyozta, hogy ezzel semmilyen kockázatot nem vállal a város gazdasági társasága.
