Városi cég szállt be a falusi lottóbizniszbe

Vésztő és Körösújfalu közös önkormányzati hivatalt működtet, emiatt a sorsuk bizonyos ügyekben összeforrt. Körösújfaluban az önkormányzat a községházán postapartnerként postai szolgáltatásokat nyújt, és szerencsejáték is van a tervekben – ismertette Karakas Anikó, Vésztő polgármestere.

Vésztő cége kellett ahhoz, hogy Körösújfaluban értékesíthessenek sorsjegyet, lottót. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az önkormányzat szerencsejáték értékesítésére nem köthetett szerződést

Mivel a körösújfalui önkormányzat a vonatkozó törvény szerint szerencsejáték értékesítésére nem köthetett szerződést, ezért ezt a Vésztői Városfejlesztő Kft. tevékenységei közé vették fel. Azért, hogy a kft. megköthesse a szerződést, telephelyeként kell szerepeltetnie a körösújfalui községházát – folytatta.

Kerülőutat választottak Vésztőn, segítve ezzel Körösújfalut

A vésztői képviselő-testület pedig elfogadta, hogy Körösújfalu és a körösújfaluiak érdekében a Vésztői Városfejlesztő Kft. telephelyeként szerepeltessék a községházát a cég alapító okiratában. Karakas Anikó polgármester hangsúlyozta, hogy ezzel semmilyen kockázatot nem vállal a város gazdasági társasága.