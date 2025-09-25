szeptember 25., csütörtök

Nagy bejelentés

13 perce

Az egyik legnagyobb hazai bank megváltoztatta a SZÉP-kártya használatát

Fontos változásról számolt be az egyik legnagyobb hazai bank. Mindenkit érint, aki náluk vezeti SZÉP-kártya egyenlegét.

Bátori Attila

A SZÉP-kártya elfogadóhelyek száma folyamatosan növekszik: tavaly júniushoz képest 7,5 százalékkal bővült, és mára megközelítette a 158 ezret. A nyári szezonban újra csúcsra jártak a belföldi utazások, és több térségben is kiemelkedő bevételeket hoztak a vendéglátóknak, aminek az egyik fő motorja a SZÉP-kártya volt. A statisztikák szerint a SZÉP-kártya költés a Balatonnál és Gyulán volt a legkiugróbb. 

Megváltozott a SZÉP-kártya használata
Fontos változás jött a SZÉP-kártya használatában. Mutatjuk, mire kell figyelni! Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Nemrég jelentős változásról számolt be az OTP. A jövőben nemcsak plasztikkártyával, hanem mobiltelefonnal vagy okosórával is lehet fizetni a SZÉP-kártyás egyenlegből. Ez a fejlesztés sokak életét megkönnyíti, hiszen egyre többen használják mindennapi költéseikhez is.

Virtuális kártya mindenkinek

Az OTP minden ügyfelének automatikusan kiállított egy digitalizálható, úgynevezett virtuális SZÉP-kártyát. Ez nem a meglévő plasztik változat másolata, hanem egy teljesen külön kártya, amelyet a Google Wallet alkalmazásba lehet feltölteni, és hamarosan az Apple eszközökkel is kompatibilis lesz. 

Hogyan digitalizálható a SZÉP-kártya?

A beállítás menete egyszerű: 

  • A MobilBankban vagy a SZÉP kártya appban keressük meg az új virtuális kártyát.
  • Kattintsunk a „Kártyaadatok telefonos fizetéshez” menüpontra.
  • Nyissuk meg a Google Wallet alkalmazást, majd adjunk hozzá új kártyát.
  • Gépeljük be, vagy másoljuk át az appban megjelenő kártyaadatokat.
  • Fogadjuk el a feltételeket, és a digitális kártya máris használható.

Hol működik a digitális SZÉP-kártya?

A digitalizált kártyával jelenleg kizárólag fizikai üzletekben, POS-termináloknál lehet fizetni. Online vásárlásnál – például ételrendelő alkalmazásokban – továbbra is a plasztikkártya adataira van szükség. Ezért a műanyag kártya nem szűnik meg, továbbra is érvényben marad. Fontos odafigyelni arra is, hogy ha valakinek több bankkártyája van elmentve a Walletben, fizetés előtt ki kell választania a SZÉP-kártyát.

Miért jó ez a változás?

A digitális kártya legnagyobb előnye, hogy nem kell magunknál hordani a plasztikkártyát. Elég a telefon vagy az okosóra, ami szinte mindig kéznél van. Ez különösen praktikus lehet strandoláskor, fesztiválokon vagy utazás közben, amikor nem szeretnénk pénztárcát cipelni. Az OTP fejlesztésének köszönhetően a SZÉP-kártya 2025-ben egyszerűbben és kényelmesebben használható. A digitalizáció nem váltja le a plasztikot, de sokak számára feleslegessé teheti a mindennapokban, hiszen a mobil mindig kéznél van.

A turizmus egyik fő motorja a SZÉP-kártya

Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. kérésünkre végzett egy közvélemény-kutatást is a témában, amire 17 szálláshely, főként apartmanok válaszoltak. 

 

 

