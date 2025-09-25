Az egyik legnagyobb hazai bank megváltoztatta a SZÉP-kártya használatát

A SZÉP-kártya elfogadóhelyek száma folyamatosan növekszik: tavaly júniushoz képest 7,5 százalékkal bővült, és mára megközelítette a 158 ezret. A nyári szezonban újra csúcsra jártak a belföldi utazások, és több térségben is kiemelkedő bevételeket hoztak a vendéglátóknak, aminek az egyik fő motorja a SZÉP-kártya volt. A statisztikák szerint a SZÉP-kártya költés a Balatonnál és Gyulán volt a legkiugróbb.

Fontos változás jött a SZÉP-kártya használatában. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Nemrég jelentős változásról számolt be az OTP. A jövőben nemcsak plasztikkártyával, hanem mobiltelefonnal vagy okosórával is lehet fizetni a SZÉP-kártyás egyenlegből. Ez a fejlesztés sokak életét megkönnyíti, hiszen egyre többen használják mindennapi költéseikhez is.

Virtuális kártya mindenkinek

Az OTP minden ügyfelének automatikusan kiállított egy digitalizálható, úgynevezett virtuális SZÉP-kártyát. Ez nem a meglévő plasztik változat másolata, hanem egy teljesen külön kártya, amelyet a Google Wallet alkalmazásba lehet feltölteni, és hamarosan az Apple eszközökkel is kompatibilis lesz.

Hogyan digitalizálható a SZÉP-kártya?

A beállítás menete egyszerű:

A MobilBankban vagy a SZÉP kártya appban keressük meg az új virtuális kártyát.

Kattintsunk a „Kártyaadatok telefonos fizetéshez” menüpontra.

Nyissuk meg a Google Wallet alkalmazást, majd adjunk hozzá új kártyát.

Gépeljük be, vagy másoljuk át az appban megjelenő kártyaadatokat.

Fogadjuk el a feltételeket, és a digitális kártya máris használható.

Hol működik a digitális SZÉP-kártya?

A digitalizált kártyával jelenleg kizárólag fizikai üzletekben, POS-termináloknál lehet fizetni. Online vásárlásnál – például ételrendelő alkalmazásokban – továbbra is a plasztikkártya adataira van szükség. Ezért a műanyag kártya nem szűnik meg, továbbra is érvényben marad. Fontos odafigyelni arra is, hogy ha valakinek több bankkártyája van elmentve a Walletben, fizetés előtt ki kell választania a SZÉP-kártyát.

Miért jó ez a változás?

A digitális kártya legnagyobb előnye, hogy nem kell magunknál hordani a plasztikkártyát. Elég a telefon vagy az okosóra, ami szinte mindig kéznél van. Ez különösen praktikus lehet strandoláskor, fesztiválokon vagy utazás közben, amikor nem szeretnénk pénztárcát cipelni. Az OTP fejlesztésének köszönhetően a SZÉP-kártya 2025-ben egyszerűbben és kényelmesebben használható. A digitalizáció nem váltja le a plasztikot, de sokak számára feleslegessé teheti a mindennapokban, hiszen a mobil mindig kéznél van.