Szeniorok

40 perce

Örömtánc a tájházban: ilyen sok jót ritkán hallanak a csabaiak magukról!

Kedvesek, segítőkészek, barátságosak, rengeteg a zöld, a fa. Büszkék lehetnek a békéscsabaiak magukra és városukra, Békéscsaba Munkácsy városa is. Mindezt Mermeza Klára, a Szigethalmi Szenior Örömtánc Csoport vezetője mondta a csabai tájházban.

Nyemcsok László

Mermeze Klára, a szenior örömtánc egyik jeles képviselője korábban már járt Békéscsabán, ellátogatott többek között a Munkácsy Mihály Múzeumba, a Munkácsy Emlékházba, sétált az Élővíz-csatorna partján, a csend, a hangulat magával ragadta. Éppen ezért vette fel a kapcsolatot Podaniné Magát Katalin örömtánc szenior oktatóval, megkezdődtek az egyeztetések, majd létrejött a tánctalálkozó a szigethalmi, a békéscsabai és a mezőberényi örömtáncosok köréből. Természetesen a csabai kolbászokat is körbetáncolták, ezeket a Csabai Kolbászklub biztosította a rendezvényre.

szenior örömtánc szlovákoknál
A szenior örömtánc ismét bejött, három csoport is bekapcsolódott a szlovák tájházban Fotó: Beol.hu

Mozgás, öröm és agytorna a szenior örömtánc

Podaniné Magát Katalin kiemelte, a szenior örömtánc kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma, amely igazodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz. Az idős szervezethez igazított, kíméletes sporttevékenység és agytorna a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását.

Podaniné Magát Katalin kitért arra, a foglalkozások nem tanfolyam jellegűek, a csoporthoz bármikor lehet csatlakozni. Fotó: Beol.hu

A tánc kortalan, oldja a feszültséget, életenergiát ad

– Nem szerepelnek benne bonyolult lépéskombinációk, akrobatikus elemek, ugrások, hangsúlyozta Podaniné Magát Katalin, és sorolta a többi előnyöket is:

  • Nincs szükség állandó táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra.
  • A foglalkozásokon körtáncokat, páros táncokat, kontratáncokat, sortáncokat sajátítanak el a résztvevők. Pihenőként ülőtáncokat is beiktatnak.
  • A szenior táncokat különböző kultúrák táncaiból, néptáncokból, latin és standard táncokból állították össze egy könnyen elsajátítható változatra.
  • A tánc öröme  növeli az alkalmazkodó és empátiás képességet.
  • A táncosok átélhetik a közösséghez tartozás jóleső érzését.
  • A tánc kortalan, oldja a feszültséget, életenergiát ad, kiegyensúlyozottá, boldoggá tesz, örömforrássá válik.
     

 

