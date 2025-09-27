Örömtánc a tájházban: ilyen sok jót ritkán hallanak a csabaiak magukról!

Mermeze Klára, a szenior örömtánc egyik jeles képviselője korábban már járt Békéscsabán, ellátogatott többek között a Munkácsy Mihály Múzeumba, a Munkácsy Emlékházba, sétált az Élővíz-csatorna partján, a csend, a hangulat magával ragadta. Éppen ezért vette fel a kapcsolatot Podaniné Magát Katalin örömtánc szenior oktatóval, megkezdődtek az egyeztetések, majd létrejött a tánctalálkozó a szigethalmi, a békéscsabai és a mezőberényi örömtáncosok köréből. Természetesen a csabai kolbászokat is körbetáncolták, ezeket a Csabai Kolbászklub biztosította a rendezvényre.

A szenior örömtánc ismét bejött, három csoport is bekapcsolódott a szlovák tájházban Fotó: Beol.hu

Mozgás, öröm és agytorna a szenior örömtánc

Podaniné Magát Katalin kiemelte, a szenior örömtánc kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma, amely igazodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz. Az idős szervezethez igazított, kíméletes sporttevékenység és agytorna a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását.

Podaniné Magát Katalin kitért arra, a foglalkozások nem tanfolyam jellegűek, a csoporthoz bármikor lehet csatlakozni. Fotó: Beol.hu

A tánc kortalan, oldja a feszültséget, életenergiát ad

– Nem szerepelnek benne bonyolult lépéskombinációk, akrobatikus elemek, ugrások, hangsúlyozta Podaniné Magát Katalin, és sorolta a többi előnyöket is: