Új szabályok jönnek, erre figyeljen, ha kihúzza a kukát!
Fontos változások lépnek életbe október 1-jétől, és az, hogy mi változik, immár nyilvános. Új szabályok jönnek a szemétszállításban, amelyek érintik többek között a hulladékgyűjtő udvarokat is. A Beol.hu talált pár érdekességet a várható általános szerződési feltételekben.
Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az általános szerződési feltételek (ÁSZF). A Feol.hu cikke szerint ezeket immár postázza is a MOHU, miközben a teljes dokumentum elérhető a honlapján.
Nem csordulhat túl a kuka, le kell csukni a fedelet
A vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukába nem lehet pakolni papírt, műanyagot, fémet, de építési törmeléket, elektromos és elektronikai szemetet sem. Fontos, hogy a kuka fedele lezárt állapotban legyen, különben a túlcsordult szemét többlethulladéknak minősül, és annak elszállítását külön szolgáltatásként kell igénybe venni.
Itt a válasz, hogy kinek kell fizetnie a törött kuka miatt
Ha a kuka nem a szemétszállító cég miatt válik használhatatlanná, akkor azt nyolc napon belül az ingatlanhasználónak kell javíttatnia vagy pótolnia, saját költségén. Ha továbbra is olyan állapotban van a kuka, ami miatt nem lehet elvinni a hulladékot, akkor a szemétszállító cég nem is viszi el, viszont a szemétszállítási díjat ugyanúgy kiszámlázza.
Nem lehet túl nehéz a kuka, mérettől függ a súlykorlát
Meghatározták azt is az összesen több mint 400 oldalas dokumentumban, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több
- 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
- 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
- 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
- 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
- 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
- 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.
Évente egyszer kötelező a lomtalanítás, van, ami nem pakolható ki
A lomtalanítás tekintetében lényeges, hogy azt mindössze évente egyszer kell kötelezően biztosítania a szemétszállító cégnek. Figyelni kell arra, hogy csak olyan, háztartásokban keletkező hulladék pakolható ki, amelyet a rendszeres szolgáltatás során nem visznek el, mivel nem fér be a kukába. Nem szállítanak el továbbra sem például építési törmeléket, elektromos és elektronikai hulladékot, illetve olyat, ami
- nehezebb 50 kilogrammnál,
- nagyobb 2 méternél.
Új szabály jön, fizetni kell az építési törmelék lerakásáért
Új szabály lép életbe a hulladékudvaroknál. Jelenleg háztartási mennyiségben ingyen lehet leadni építési törmeléket, 2026. január 1-jétől azonban fizetni kell érte. Meghatározzák bizonyos típusoknál azt is, hogy napi és éves szinten mennyit fogadnak be egy-egy ingatlanból: például
- naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs,
- naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm lom
adható le.
Módosulnak az általános szerződési feltételek és így a szemétszállítás is
A Feol.hu cikke is kitért arra az október 1-jétől hatályos általános szerződési feltételek kapcsán, hogy bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. Ez egy járműkonvoj, és a lényeg, hogy változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjtik be így a szelektív hulladékot.
