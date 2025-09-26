1 órája
Sárgás, barnás vízre panaszkodtak, kiderült, kell-e aggódniuk
Ismét téma a városban, hogy sárgás, barnás víz folyik a csapból. Mindezt Szeghalom önkormányzata számára is jelezték a helyiek. Az önkormányzat megkeresésére pedig egy tájékoztatót küldött az Alföldvíz Zrt., amelyben külön is írtak arról, hogy milyen az ivóvíz minősége, és hogy mitől színeződhet el az elvileg színtelen, szagtalan csapvíz.
Az elmúlt hónapokban több bejelentés érkezett a városvezetéshez a csapvíz sárgás, barnás elszíneződésével kapcsolatban – írták Szeghalom Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy megértik a helyiek felháborodását, hiszen az ivóvíz minősége mindenki számára fontos kérdés.
Szeghalom önkormányzata jelezte a problémát az Alföldvíz Zrt.-nek
Hangsúlyozták: az önkormányzat minden esetben haladéktalanul jelezte a problémát a szolgáltató felé, és a szolgáltató tájékoztatása szerint voltak is beavatkozások, a probléma azonban ismét visszatért. Ezért további berendezéseket kezdtek cserélni. Kiemelték azt is: az önkormányzatnak nincs eszköze, hatásköre a hálózat átfogó felújítására, csak jelezheti az igényeket a szolgáltató számára.
Nyáron mindig gyakoribb a csőtörés, mint télen
A téli és a nyári időszakok a vízellátó rendszerek üzemeltetése szempontjából eltérnek. A nyári időszakban olyan kutakat is szolgálatba állítottak a megnövekedett vízigény miatt, amelyek télen nem üzemelnek. A nyári időszakra jellemző emellett, hogy a talaj kiszáradása miatt fokozottabb a talajmozgás, annak következtében pedig emelkedik a csőtörések száma – írták a szolgáltatónál.
A csövekben lévő üledék megjelenik a fogyasztóknál
A javításhoz időszakosan le kell zárni egy adott csatornaszakaszt, így a hálózatban megváltoznak az áramlási irányok. Ezek a hatások, valamint a hálózatokban – a szintén a nagyobb vízigény következtében – megnőtt vízsebesség miatt fordulhat elő, hogy a csőfalakról leválik a biológiai hártya, illetve az, hogy az ott lévő üledék megjelenik a fogyasztóknál, a csapokon.
Ezért végeznek hálózattisztítást minden évben
Idén is végeztek, és ezért végeznek minden évben a nyári időszak előtt hálózattisztítást, hogy ezt elkerülhessék
– emelték ki az Alföldvíz Zrt.-nél, amely egy tájékoztatót küldött a témában Macsári József, Szeghalom polgármestere számára. Ezt osztották meg Szeghalom Facebook-oldalán.
Mire utalnak a vizsgált minták?
A Szeghalmon vett, ebben az időszakban vizsgált vízminták nem mutatnak romlást az ivóvíz minőségében, az eredmények a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, csak indikátor paraméterek voltak egy-két esetben minimálisan a határérték felett – folytatták. Ennek ellenére azokat a hálózatrészeket, ahonnan panasz érkezett, haladéktalanul és célzottan kitisztították.
Itt jelezhetik a problémát a szolgáltató felé
Azt kérték a szeghalmiaktól, hogy az Alföldvíz Zrt.-hez jelentsék be az esetleges kifogásaikat, hogy a problémákat orvosolhassák minél előbb. A hibát be lehet jelenteni
- 0-24 órában, éjjel nappal a 80/922-333-as telefonszámon,
- a [email protected] e-mail címen,
- az Alföldvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldalán, messenger üzenetben.
