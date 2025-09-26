Sárgás, barnás vízre panaszkodtak, kiderült, kell-e aggódniuk

Az elmúlt hónapokban több bejelentés érkezett a városvezetéshez a csapvíz sárgás, barnás elszíneződésével kapcsolatban – írták Szeghalom Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy megértik a helyiek felháborodását, hiszen az ivóvíz minősége mindenki számára fontos kérdés.

Sárgás, barnás vízre panaszkodnak, az Alföldvíz Zrt.-nél elmondták, hogy milyen az ivóvíz minősége Szeghalom városában.

Szeghalom önkormányzata jelezte a problémát az Alföldvíz Zrt.-nek

Hangsúlyozták: az önkormányzat minden esetben haladéktalanul jelezte a problémát a szolgáltató felé, és a szolgáltató tájékoztatása szerint voltak is beavatkozások, a probléma azonban ismét visszatért. Ezért további berendezéseket kezdtek cserélni. Kiemelték azt is: az önkormányzatnak nincs eszköze, hatásköre a hálózat átfogó felújítására, csak jelezheti az igényeket a szolgáltató számára.

Nyáron mindig gyakoribb a csőtörés, mint télen

A téli és a nyári időszakok a vízellátó rendszerek üzemeltetése szempontjából eltérnek. A nyári időszakban olyan kutakat is szolgálatba állítottak a megnövekedett vízigény miatt, amelyek télen nem üzemelnek. A nyári időszakra jellemző emellett, hogy a talaj kiszáradása miatt fokozottabb a talajmozgás, annak következtében pedig emelkedik a csőtörések száma – írták a szolgáltatónál.

A csövekben lévő üledék megjelenik a fogyasztóknál

A javításhoz időszakosan le kell zárni egy adott csatornaszakaszt, így a hálózatban megváltoznak az áramlási irányok. Ezek a hatások, valamint a hálózatokban – a szintén a nagyobb vízigény következtében – megnőtt vízsebesség miatt fordulhat elő, hogy a csőfalakról leválik a biológiai hártya, illetve az, hogy az ott lévő üledék megjelenik a fogyasztóknál, a csapokon.

Ezért végeznek hálózattisztítást minden évben

Idén is végeztek, és ezért végeznek minden évben a nyári időszak előtt hálózattisztítást, hogy ezt elkerülhessék

– emelték ki az Alföldvíz Zrt.-nél, amely egy tájékoztatót küldött a témában Macsári József, Szeghalom polgármestere számára. Ezt osztották meg Szeghalom Facebook-oldalán.

Mire utalnak a vizsgált minták?

A Szeghalmon vett, ebben az időszakban vizsgált vízminták nem mutatnak romlást az ivóvíz minőségében, az eredmények a jogszabályi előírásoknak megfelelőek, csak indikátor paraméterek voltak egy-két esetben minimálisan a határérték felett – folytatták. Ennek ellenére azokat a hálózatrészeket, ahonnan panasz érkezett, haladéktalanul és célzottan kitisztították.

Itt jelezhetik a problémát a szolgáltató felé

Azt kérték a szeghalmiaktól, hogy az Alföldvíz Zrt.-hez jelentsék be az esetleges kifogásaikat, hogy a problémákat orvosolhassák minél előbb. A hibát be lehet jelenteni