Elstartolt a Szarvasi Szilvanapok: három színpadon dübörögnek a programok  – galériával, videóval

Pénteken délután kezdődött el a 27. Szarvasi Szilvanapok, amely idén is három napon át kínál kulturális, gasztronómiai és szórakoztató programokat a Körös-parti városban. A közönség már a nyitónapon megtöltötte a belvárost. A fesztivált a hagyományos felvonulás nyitotta meg, amit a helyi fúvósok vezettek, majd az ünnepélyes megnyitó következett a Várkert színpadon. A színpadon a Szarvasi Muslincák elnevezésű férfikórus a Szilvanapokról szóló jópofa dalokkal kezdte meg a műsort. Ezután Hodálik Pál polgármester több nyelven köszöntötte a résztvevőket és a testvérvárosok képviselőit, akiket a színpadra is szólított, majd az ő köszöntéseiket hallgathatta meg a közönség. Az ünnepélyes megnyitó végén a szilvapálinka sem maradhatott el, amihez a polgármester mondott pohárköszöntőt és amiből nemcsak a színpadon állóknak, hanem a közönségnek is jutott. Ezután kezdetét vehette a szórakozás kinek-kinek ízlése szerint, három színpadon.

Már pénteken is nagyot szólt a Szarvasi Szilvanapok

A Várkert színpadon fellépett a Cervinus Teátrum társulata is. A hangulatot este pedig a könnyűzenei programok fokozták: Kollányi Zsuzsi, Soulwave, The Biebers, majd Sterbinszky & Mynea gondoskodtak a jó hangulatról. A Templom téri színpadon este Majka, Dr BRS és Regán Lili szórakoztatták a közönséget. A Park színpadon pedig a Bad System, a Néma Revolverek, a BANDeRass, a MobilMánia – Vikidál Gyulával, a Rockin Rockets és Dj Kecsu léptek fel. Estére igazi bulihangulat alakult ki. A három színpad kínálata jól mutatja: a fesztivál minden korosztály számára tartogat élményt.

A szombati nap is jobbnál jobb programokat tartogat