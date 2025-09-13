szeptember 13., szombat

Szilvanapok

2 órája

Elstartolt a Szarvasi Szilvanapok: három színpadon dübörögnek a programok  – galériával, videóval

Címkék#Szarvasi Szilvanapok#gasztronómiai#rendezvény#kézműves

Három napon át pezsgő programokkal telik meg Szarvas belvárosa. A Szarvasi Szilvanapok idén is a térség egyik legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye.

Szabó Tímea

Pénteken délután kezdődött el a 27. Szarvasi Szilvanapok, amely idén is három napon át kínál kulturális, gasztronómiai és szórakoztató programokat a Körös-parti városban. A közönség már a nyitónapon megtöltötte a belvárost. A fesztivált a hagyományos felvonulás nyitotta meg, amit a helyi fúvósok vezettek, majd az ünnepélyes megnyitó következett a Várkert színpadon.  A színpadon a Szarvasi Muslincák elnevezésű férfikórus a Szilvanapokról szóló jópofa dalokkal kezdte meg a műsort. Ezután Hodálik Pál polgármester több nyelven köszöntötte a résztvevőket és a testvérvárosok képviselőit, akiket a színpadra is szólított, majd az ő köszöntéseiket hallgathatta meg a közönség. Az ünnepélyes megnyitó végén a szilvapálinka sem maradhatott el, amihez a polgármester mondott pohárköszöntőt és amiből nemcsak a színpadon állóknak, hanem a közönségnek is jutott. Ezután kezdetét vehette a szórakozás kinek-kinek ízlése szerint, három színpadon

A Szarvasi Szilvanapok idén is színes programokkal vár
A Szarvasi Szilvanapok idén is látványos felvonulással kezdődött. 

Már pénteken is nagyot szólt a Szarvasi Szilvanapok 

A Várkert színpadon fellépett a Cervinus Teátrum társulata is. A hangulatot este pedig a könnyűzenei programok fokozták: Kollányi Zsuzsi, Soulwave, The Biebers, majd Sterbinszky & Mynea gondoskodtak a jó hangulatról.  A Templom téri színpadon este Majka, Dr BRS és Regán Lili szórakoztatták a közönséget. A Park színpadon pedig a Bad System, a Néma Revolverek, a BANDeRass, a MobilMánia – Vikidál Gyulával, a Rockin Rockets és Dj Kecsu léptek fel. Estére igazi bulihangulat alakult ki. A három színpad kínálata jól mutatja: a fesztivál minden korosztály számára tartogat élményt.   

A szombati nap is jobbnál jobb programokat tartogat 

  • Templom téri színpad:  21 órától a Follow the Flow ad koncertet, őket 22:40-kor Lotfi Begi, majd 23:40-kor Dj Yamina követi.   
  • Várkert színpad: délelőtt a kertészeti és nótás műsorok, valamint a táncbemutatók és gyermekműsorok után fellép többek között Szandi, Danics Dóra és Hajdú Steve, este pedig a fiatalok kedvencei, köztük Vasovski Live, Animal Cannibals és Joer Junior pörgetik a közönséget.   
  • Park színpad: gyermekprogramokkal, táncbemutatókkal és este olyan fellépőkkel várják a közönséget, mint Oláh Gergő és a Roma Soul, a New Level Empire, az Ámokfutók és Dj Kecsu.  

27. Szarvasi Szilvanapok

Fotók: Beol.hu

Vasárnap az Ismerős Arcokkal zárnak

A vasárnap délelőtt a gasztronómiáé: a receptverseny eredményhirdetése, szilvalekvár-főzés és termelői udvar várja a látogatókat. Ezen kívül 10 órától termésáldás is lesz az Ótemplomban. Ezután a Várkert színpadon fellép a Slowhands, a 4Hands Band, Márió a harmonikás, Bűvész Lui mágus, végül pedig az Ismerős Arcok ad nagykoncertet, amely méltó lezárása lesz a háromnapos rendezvénynek. 

Több mint fesztivál  

A Szilvanapok nem csupán zenei rendezvény: a kézműves vásár, a gasztronómiai udvar, a szilvás finomságok és a hagyományőrző programok egyaránt hozzájárulnak a hangulathoz. A szilvás sütemények, fánkok és szilvapálinka mellett idén is megkóstolható a híres szilvalekvár, amelyet hagyományos üstben főznek. Már a pénteki megnyitón érezni lehetett, hogy a város ünneplőbe öltözött: a főtér környékét betöltötték a vásári forgatag illatai – kürtőskalács, frissen sült szilvás fánk, és az üstökből felszálló szilvaillatú gőz. A színpadok előtt minden korosztály megtalálta a helyét: családok üldögéltek a padokon fagylalttal a kezükben, az idősebbek jókedvűen tapsoltak a nótás műsoroknál, a fiatalok pedig az esti koncertek közül válogathattak. A Szarvasi Szilvanapok így valóban közös élménnyé vált – ahol a zene, a gasztronómia és a közösség egyszerre kap főszerepet. 

 

 

 

