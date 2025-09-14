szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

22°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A természet csodái

1 órája

Életveszély leselkedik az autósokra és a túrázókra is

Címkék#természet#Békés Vármegyei Szervezet#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#szarvasbika#szarvasbőgés#gímszarvas

Az erdők ilyenkor különös hangoktól visszhangzanak - a szarvasbikák mély, messzire hallatszó bőgése jelzi, hogy kezdetét vette az őszi nászidőszak. Itt a szarvasbőgés ideje, amely egyszerre szép, de veszélyes időszak is.

Beol.hu

Augusztus végétől szeptember végéig zajlik a gímszarvasok nászidőszaka, a szarvasbőgés. Ilyenkor a bikák hangos bőgéssel jelölik ki területüket, vetélkednek a nőstényekért, és sokszor láthatóvá válnak ott is, ahol máskor rejtve maradnak. Ez az időszak különleges lehetőséget kínál a természet megfigyelésére, de egyúttal veszélyeket is rejt magában.

szarvasbőgés: A gímszarvasok nászidőszaka.
A szarvasbőgés megfigyelése türelmet, csendet és megfelelő távolságtartást igényel – így válhat az élmény valóban különlegessé. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elkezdődött a szarvasbőgés – így vigyázzunk magunkra és a természetre!

A szarvasok ilyenkor gyakran váltanak helyet, sokszor hirtelen, kiszámíthatatlanul lépnek az útra – akár nappal is. Különösen erdős vagy mezőgazdasági területeken, kora reggeli és alkonyati órákban nagy a kockázat.
Javasolt a lassabb haladás, és érdemes figyelni a vadveszélyt jelző táblákra. Egy ütközés nemcsak az állat, de az autóban ülők életét is veszélyeztetheti.

Kirándulók figyelmébe: ne zavarjuk a vadat!

A szarvasbikák ebben az időszakban rendkívül területvédők és agresszívak lehetnek – különösen, ha fenyegetve érzik magukat. A túrázók számára ezért fontos, hogy:

  • lehetőleg napnyugta előtt elhagyják az erdőt,
  • ne közelítsenek szarvashoz, még fényképezés céljából se,
  • és kerüljék a hangos zajkeltést, legyen szó zenéről, kiabálásról vagy kutyaugatásról.

A természet csendjében rejtőzik az élmény

A szarvasbőgés nemcsak a vadászok vagy természetfotósok kiváltsága – bárki részese lehet ennek az élménynek, aki csendben, türelemmel és tisztelettel fordul a természet felé. Egy jól megválasztott leshelyről, megfelelő távolságból hallgatva a bikák bőgését valóban felejthetetlen pillanatokat élhetünk át –  olvasható a vármegyei agrárkamara közösségi oldalán

Adjunk teret nekik és vigyázzunk rájuk!

 A szakemberek hangsúlyozták: az őszi erdő most a gímszarvasok birodalma. Adjunk teret nekik, és vigyázzunk rájuk – így őrizhetjük meg közösen az élővilág egyensúlyát és szépségét!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu