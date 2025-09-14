Életveszély leselkedik az autósokra és a túrázókra is

Augusztus végétől szeptember végéig zajlik a gímszarvasok nászidőszaka, a szarvasbőgés. Ilyenkor a bikák hangos bőgéssel jelölik ki területüket, vetélkednek a nőstényekért, és sokszor láthatóvá válnak ott is, ahol máskor rejtve maradnak. Ez az időszak különleges lehetőséget kínál a természet megfigyelésére, de egyúttal veszélyeket is rejt magában.

A szarvasbőgés megfigyelése türelmet, csendet és megfelelő távolságtartást igényel – így válhat az élmény valóban különlegessé. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elkezdődött a szarvasbőgés – így vigyázzunk magunkra és a természetre!

A szarvasok ilyenkor gyakran váltanak helyet, sokszor hirtelen, kiszámíthatatlanul lépnek az útra – akár nappal is. Különösen erdős vagy mezőgazdasági területeken, kora reggeli és alkonyati órákban nagy a kockázat.

Javasolt a lassabb haladás, és érdemes figyelni a vadveszélyt jelző táblákra. Egy ütközés nemcsak az állat, de az autóban ülők életét is veszélyeztetheti.

Kirándulók figyelmébe: ne zavarjuk a vadat!

A szarvasbikák ebben az időszakban rendkívül területvédők és agresszívak lehetnek – különösen, ha fenyegetve érzik magukat. A túrázók számára ezért fontos, hogy:

lehetőleg napnyugta előtt elhagyják az erdőt,

ne közelítsenek szarvashoz, még fényképezés céljából se,

és kerüljék a hangos zajkeltést, legyen szó zenéről, kiabálásról vagy kutyaugatásról.

A természet csendjében rejtőzik az élmény

A szarvasbőgés nemcsak a vadászok vagy természetfotósok kiváltsága – bárki részese lehet ennek az élménynek, aki csendben, türelemmel és tisztelettel fordul a természet felé. Egy jól megválasztott leshelyről, megfelelő távolságból hallgatva a bikák bőgését valóban felejthetetlen pillanatokat élhetünk át – olvasható a vármegyei agrárkamara közösségi oldalán.

Adjunk teret nekik és vigyázzunk rájuk!

A szakemberek hangsúlyozták: az őszi erdő most a gímszarvasok birodalma. Adjunk teret nekik, és vigyázzunk rájuk – így őrizhetjük meg közösen az élővilág egyensúlyát és szépségét!