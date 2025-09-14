1 órája
Életveszély leselkedik az autósokra és a túrázókra is
Az erdők ilyenkor különös hangoktól visszhangzanak - a szarvasbikák mély, messzire hallatszó bőgése jelzi, hogy kezdetét vette az őszi nászidőszak. Itt a szarvasbőgés ideje, amely egyszerre szép, de veszélyes időszak is.
Augusztus végétől szeptember végéig zajlik a gímszarvasok nászidőszaka, a szarvasbőgés. Ilyenkor a bikák hangos bőgéssel jelölik ki területüket, vetélkednek a nőstényekért, és sokszor láthatóvá válnak ott is, ahol máskor rejtve maradnak. Ez az időszak különleges lehetőséget kínál a természet megfigyelésére, de egyúttal veszélyeket is rejt magában.
Elkezdődött a szarvasbőgés – így vigyázzunk magunkra és a természetre!
A szarvasok ilyenkor gyakran váltanak helyet, sokszor hirtelen, kiszámíthatatlanul lépnek az útra – akár nappal is. Különösen erdős vagy mezőgazdasági területeken, kora reggeli és alkonyati órákban nagy a kockázat.
Javasolt a lassabb haladás, és érdemes figyelni a vadveszélyt jelző táblákra. Egy ütközés nemcsak az állat, de az autóban ülők életét is veszélyeztetheti.
Kirándulók figyelmébe: ne zavarjuk a vadat!
A szarvasbikák ebben az időszakban rendkívül területvédők és agresszívak lehetnek – különösen, ha fenyegetve érzik magukat. A túrázók számára ezért fontos, hogy:
- lehetőleg napnyugta előtt elhagyják az erdőt,
- ne közelítsenek szarvashoz, még fényképezés céljából se,
- és kerüljék a hangos zajkeltést, legyen szó zenéről, kiabálásról vagy kutyaugatásról.
A természet csendjében rejtőzik az élmény
A szarvasbőgés nemcsak a vadászok vagy természetfotósok kiváltsága – bárki részese lehet ennek az élménynek, aki csendben, türelemmel és tisztelettel fordul a természet felé. Egy jól megválasztott leshelyről, megfelelő távolságból hallgatva a bikák bőgését valóban felejthetetlen pillanatokat élhetünk át – olvasható a vármegyei agrárkamara közösségi oldalán.
Adjunk teret nekik és vigyázzunk rájuk!
A szakemberek hangsúlyozták: az őszi erdő most a gímszarvasok birodalma. Adjunk teret nekik, és vigyázzunk rájuk – így őrizhetjük meg közösen az élővilág egyensúlyát és szépségét!
Messzire vitte az alföldi szél a Kékszalagon az újkígyósi sikercsapatot
Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval