Közlekedés

1 órája

Ne felejtse: hétfőtől hetekre lezárják a forgalmas utat!

Az útlezárás a buszközlekedést is érinti.

Az útzár több hétig tart majd.

Forrás: Hodálik Pál Facebook oldala

Ahogy azt korábban már megírtuk, Hodálik Pál, Szarvas polgármestere közösségi oldalán adott arról tájékoztatást, hogy szeptember 15-től teljes útzár lép életbe a Szarvas-Szentes összekötő úton. Az intézkedés oka egy vízépítési műtárgy kivitelezése, amely a szakemberek szerint csak útzár mellett végezhető el. A kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. szerint a lezárás 35-40 napig tarthat.  

Változások a buszközlekedésben

a Szentes-Szarvas járatok Kunszentmárton felé kerülnek: 

  • Szentes felől csak Cserebökényig, 
  • Szarvas felől pedig csak Kákáig közlekednek.

 

 

