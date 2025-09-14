Ne felejtse: hétfőtől hetekre lezárják a forgalmas utat!

Ahogy azt korábban már megírtuk, Hodálik Pál, Szarvas polgármestere közösségi oldalán adott arról tájékoztatást, hogy szeptember 15-től teljes útzár lép életbe a Szarvas-Szentes összekötő úton. Az intézkedés oka egy vízépítési műtárgy kivitelezése, amely a szakemberek szerint csak útzár mellett végezhető el. A kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. szerint a lezárás 35-40 napig tarthat.

Változások a buszközlekedésben

a Szentes-Szarvas járatok Kunszentmárton felé kerülnek: