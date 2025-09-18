szeptember 18., csütörtök

Horgászok

1 órája

Pecáspalánták a parton, görbüljön az a bot! - galériával

Címkék#élmény#gyermeknap#horgászat

Görbüljön az a bot! – ez a jól csengő mondás is sokszor elhangzott a hétvégén. A Száraz-ér partján nagy volt a nyüzsgés, pedig az idő alaposan megtréfálta a tótkomlósi horgász gyermeknapra készülődőket.

Csete Ilona

Ennyi kicsi Matula bácsi utódot régen láttunk, aranyosak voltak és a szeles, kellemetlen időjárás ellenére is kitartottak a vízpart mellett. A Száraz-ér tótkomlósi szakaszán, a horgászok kedvelt helyén majd félszáz gyermek és hozzátartozó gyülekezett, horgász gyermeknapot hirdetett a Tótkomlósi Horgász Egyesület. Elnökük, látva a kellemetlen időjárási körülményeket, nem is gondolta, hogy ennyi elszánt, kitartó horgászpalánta a nagyszülőkkel és a szülőkkel együtt kitart és a horgászat örömében osztozik a szervezőkkel.

Száraz-ér: a gyerekeket szüleik, nagyszüleik is elkísérték
Száraz-ér partján horgászok gyermeknapja volt vasárnap. Fotó: Kármán Csaba

A Száraz-ér aranyhalak helyett élményeket kínált

Ezen a napon nem volt kötelező az engedély, így olyanok is csatlakoztak, akiket a kíváncsiság csalt a Száraz-ér partjára horgászni. Ez is volt a cél, hogy a horgászatot népszerűsítsék és a gyerekeknek még az óvodás, iskolás hónapok sűrű programjai előtt egy kis kikapcsolódást biztosítsanak.

Ez a nap az örömhorgászatról szólt. Mindenki boldog volt még a legkisebb horogra akadt halnak is örült. Gyúrósi Balázs elnök elmesélte, a legkisebb horgászuk 3, a legidősebb 13, 14 éves volt.

Gyermeknap horgász palántáknak

Fotók: Kármán Csaba

Gyermeknap horgász palántáknak

A májusi haltelepítés óta a nagyobb méretű halak száma már szerényebb, viszont a kis horgászok minden sikeres fogásnak, a kicsi halaknak is őszintén örültek.

– Az is jó érzéssel töltött el bennünket, hogy akik csatlakoztak ehhez a naphoz, közülük akadtak, akik nem tagjai az egyesületünknek. De volt kedvük a programunkhoz csatlakozni, mi pedig bizakodunk, hátha legközelebb is látjuk őket.

 

 

