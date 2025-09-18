Pecáspalánták a parton, görbüljön az a bot! - galériával

Ennyi kicsi Matula bácsi utódot régen láttunk, aranyosak voltak és a szeles, kellemetlen időjárás ellenére is kitartottak a vízpart mellett. A Száraz-ér tótkomlósi szakaszán, a horgászok kedvelt helyén majd félszáz gyermek és hozzátartozó gyülekezett, horgász gyermeknapot hirdetett a Tótkomlósi Horgász Egyesület. Elnökük, látva a kellemetlen időjárási körülményeket, nem is gondolta, hogy ennyi elszánt, kitartó horgászpalánta a nagyszülőkkel és a szülőkkel együtt kitart és a horgászat örömében osztozik a szervezőkkel.

Száraz-ér partján horgászok gyermeknapja volt vasárnap. Fotó: Kármán Csaba

A Száraz-ér aranyhalak helyett élményeket kínált

Ezen a napon nem volt kötelező az engedély, így olyanok is csatlakoztak, akiket a kíváncsiság csalt a Száraz-ér partjára horgászni. Ez is volt a cél, hogy a horgászatot népszerűsítsék és a gyerekeknek még az óvodás, iskolás hónapok sűrű programjai előtt egy kis kikapcsolódást biztosítsanak.

Ez a nap az örömhorgászatról szólt. Mindenki boldog volt még a legkisebb horogra akadt halnak is örült. Gyúrósi Balázs elnök elmesélte, a legkisebb horgászuk 3, a legidősebb 13, 14 éves volt.