Egy korszak véget ér, hamarosan eltűnik a polcokról a legendás szappan

A Henkel bejelentette egy korszak véget. Közel hetven év után megszünteti a Fa szappan gyártását. A termék 1954 óta volt jelen a magyar és európai háztartásokban, sokaknak a gyerekkor illata, a családi fürdőszoba állandó kelléke volt.

A gyártó közlése szerint már az év elején elfogyott az utolsó készlet, mostanra pedig a drogériák és a webáruházak polcairól is szinte teljesen eltűnt. Bár a Fa márkanév tovább él, szappan már nem tartozik a kínálatához: a jövőben kizárólag tusfürdőket és dezodorokat kínál a Henkel.

Miért búcsúzik a szappan?

A cég 2022 nyarán összevonta mosószer- és testápolási üzletágát, és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A stratégiai döntés értelmében a klasszikus szappan nem fért bele a jövő kínálatába, helyét a modernebb testápolási termékek vették át.

Kultikus darab volt

A Fa szappant eredetileg a Henkel leányvállalata, a Dreiring dobta piacra, még „finomszappan” néven. Az 1960-as években igazi sztárrá vált, látványos reklámjai és friss illata miatt. Németországban és az NDK-ban különösen keresett volt, sokan a nyugati életmód egyik szimbólumának tekintették.

A magyar vásárlók számára a Fa szappan egyszerre jelentett minőséget és nosztalgiát. Most azonban végleg elköszönhetünk tőle. Aki talál még belőle a boltokban, valószínűleg az utolsó darabokat viszi haza – írja az origo.hu.