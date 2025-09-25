szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

17°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem lesz többé

2 órája

Egy korszak véget ér, hamarosan eltűnik a polcokról a legendás szappan

Címkék#kínálat#fa szappan#szappan#Henkel

Fájdalmas hírt kaptak a magyarok. Leállítottak a kultikus szappan gyártását.

Bátori Attila

A Henkel bejelentette egy korszak véget. Közel hetven év után megszünteti a Fa szappan gyártását. A termék 1954 óta volt jelen a magyar és európai háztartásokban, sokaknak a gyerekkor illata, a családi fürdőszoba állandó kelléke volt.

Eltűnik a Fa szappan
Leállították a legendás Fa szappan gyártását. Forrás: origo.hu

A gyártó közlése szerint már az év elején elfogyott az utolsó készlet, mostanra pedig a drogériák és a webáruházak polcairól is szinte teljesen eltűnt. Bár a Fa márkanév tovább él, szappan már nem tartozik a kínálatához: a jövőben kizárólag tusfürdőket és dezodorokat kínál a Henkel.

Miért búcsúzik a szappan?

A cég 2022 nyarán összevonta mosószer- és testápolási üzletágát, és azóta a legnépszerűbb termékekre koncentrál. A stratégiai döntés értelmében a klasszikus szappan nem fért bele a jövő kínálatába, helyét a modernebb testápolási termékek vették át.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Kultikus darab volt

A Fa szappant eredetileg a Henkel leányvállalata, a Dreiring dobta piacra, még „finomszappan” néven. Az 1960-as években igazi sztárrá vált, látványos reklámjai és friss illata miatt. Németországban és az NDK-ban különösen keresett volt, sokan a nyugati életmód egyik szimbólumának tekintették.

A magyar vásárlók számára a Fa szappan egyszerre jelentett minőséget és nosztalgiát. Most azonban végleg elköszönhetünk tőle. Aki talál még belőle a boltokban, valószínűleg az utolsó darabokat viszi haza – írja az origo.hu.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu