3 órája
Átadták Kondorniát, Süsü kedvenc süteményét is kínálták
Az útlevélbe 12 különleges matricát lehet gyűjteni, melyek mindegyike egy-egy titkot és élményt őriz. Kicsik és nagyok felfedezhetik a virágerdő lakóit, találkozhatnak Süsüvel, Pom Pommal, a Nagy Ho-ho-ho horgásszal és barátaikkal.
Megnyitotta kapuit szombaton Kondoros legújabb attrakciója, a Kondornia Mesetanoda és Panoptikum, ahol Süsü sárkány kedvenc süteményét, a vackor pitét is kóstolhatták a megjelentek. A Kossuth téri Kondornia – mely hivatalosan a Mese közben található – egy különleges hely, ahol a mesék világa kézzelfogható közelségbe kerül.
A látogatók aktív részeseivé válhatnak a történeteknek
Az átadáson beszédet mondott Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár. Kiemelte, a Mesetanoda és Panoptikum nem csupán egy kiállítótér, hanem élményalapú találkozóhely is, ahol a látogatók aktív részeseivé válhatnak a történeteknek.
Csöppenjenek bele egy csodás mesevilágba!
– Ünnepi pillanat részesei lehetünk, hiszen a gyermekek és az érdeklődők előtt megnyitotta kapuit városunk legújabb attrakciója, Kondornia – hangsúlyozta Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere. – Szeretettel ajánlom kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Jöjjenek el, nézzék meg, éljék át, csöppenjenek bele egy csodás mesevilágba!
Süsü kedvence mellett nem hiányozhatott a hamuban sült pogácsa sem
A megnyitó napján bábelőadást és kézműves foglalkozásokat is tartottak. Többen elmondták, Kondoros szívében most egy olyan új kulturális tér nyílt, ahol a közös élmények, a kreativitás találkozik mese erejének jegyében. Süsü kedvence mellett pedig nem hiányozhatott a Kerekerdő almás pitéje és a hamuban sült pogácsa sem.
