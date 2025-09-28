Átadták Kondorniát, Süsü kedvenc süteményét is kínálták

Megnyitotta kapuit szombaton Kondoros legújabb attrakciója, a Kondornia Mesetanoda és Panoptikum, ahol Süsü sárkány kedvenc süteményét, a vackor pitét is kóstolhatták a megjelentek. A Kossuth téri Kondornia – mely hivatalosan a Mese közben található – egy különleges hely, ahol a mesék világa kézzelfogható közelségbe kerül.

Závogyán Magdolna a gyermekekkel együtt örült az új mesebirodalomnak, ahol Süsü kedvenc süteményét is kóstolhatták.Fotó: Ribárszki Péter/Facebook

A látogatók aktív részeseivé válhatnak a történeteknek

Az átadáson beszédet mondott Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár. Kiemelte, a Mesetanoda és Panoptikum nem csupán egy kiállítótér, hanem élményalapú találkozóhely is, ahol a látogatók aktív részeseivé válhatnak a történeteknek.

Csöppenjenek bele egy csodás mesevilágba!

– Ünnepi pillanat részesei lehetünk, hiszen a gyermekek és az érdeklődők előtt megnyitotta kapuit városunk legújabb attrakciója, Kondornia – hangsúlyozta Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere. – Szeretettel ajánlom kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Jöjjenek el, nézzék meg, éljék át, csöppenjenek bele egy csodás mesevilágba!

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Süsü kedvence mellett nem hiányozhatott a hamuban sült pogácsa sem

A megnyitó napján bábelőadást és kézműves foglalkozásokat is tartottak. Többen elmondták, Kondoros szívében most egy olyan új kulturális tér nyílt, ahol a közös élmények, a kreativitás találkozik mese erejének jegyében. Süsü kedvence mellett pedig nem hiányozhatott a Kerekerdő almás pitéje és a hamuban sült pogácsa sem.