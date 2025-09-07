szeptember 7., vasárnap

Amit a lázas, daganatos nőért megtettek a kórházban, azt szavakkal le sem tudja írni

Címkék#köszönet#kórház#személyzet#vizsgálat#példaértékű

Egy nagyon pozitív élményt osztott meg Szarka Erika. Szerda este be kellett mennie a sürgősségire, mert felszökött a láza, ami, sajnos, nála végzetes lehet. Orvosa utasítására – ha lázas –, akkor minél hamarabb irány a sürgősségi osztály – így is tett. Ami azután történt, azért nagyon hálás az összes éjszakai dolgozónak a csabai sürgősségin, és ahogy mondta, igazából szavakkal le sem tudja írni.

Nyemcsok László

– Amit értem tett az ügyeletes orvosi és az ápoló személyzet, az példaértékű, a sürgősségi osztály nálam csillagos ötös, hasonlóan a gyulai kórházhoz is, ahol kezelnek – mondta Erika.

sürgősségi osztályon a lázas, daganatos nő
Erika lázasan érkezett a sürgősségi osztályra, ahol profi ellátásban volt része. Fotó:Facebook

Hálás a sürgősségi osztály összes dolgozójának

Kiemelte, a gyors vérvétel, az infúzió, a röntgen, az alapos vizsgálat és odafigyelés hajnal egy óráig tartott, csak a köszönet hangján szólhat a csabai kórház személyzetéről. „Hol az egyik ápoló, hol a másik, teljes mértékben figyeltek rám.” – mondta. „Nagyon köszönöm a gyors segítséget, és nagyon hálás vagyok a sürgősségi osztály összes dolgozójának.

Pozitívan áll a betegséghez, mindent megtesz a gyógyulásáért

Erika 47 éves, a békéscsabai Stones Étterem dolgozója, mellrákot diagnosztizáltak nála, ami aztán átterjedt a csontjaira is. Pozitívan áll a betegséghez, mindent megtesz a gyógyulásáért, és ebben óriási segítséget nyújtanak neki a Békés Vármegyei Központi Kórház Onkológiai Osztályán is.

Nem daganatos betegnek érzi magát, hanem gyógyulófélben lévő nőnek

Erika injekciókat és tablettákat kap a vénás kemoterápia helyett, és jobban érzi magát, de természetesen vannak nehéz időszakok is. A vérképét folyamatosan nézik, elemzik az orvosai, és elmondták neki azt is, ha lázas lenne, menjen be azonnal a sürgősségire, ahol elvégzik a szükséges vizsgálatokat, sürgősségi vérvételt végeznek, és ennek megfelelően látják el. Erika kapott két infúziót is, majd miután stabil lett az állapota, hazaengedték.

– Bízom benne, hogy mihamarabb talpra állok, és visszatérhetek a Stones-ba, ahol számítanak rám – mondta Erika. – Nem daganatos betegnek érzem magam, hanem gyógyulófélben lévő nőnek, aki még nagyon sokat remél az élettől. 

Podcastunk a sürgősségi osztály működéséről

 

 

